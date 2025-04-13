Появились первые скриншоты из Natural Vision Enhanced - одного из самых популярных графических модов для GTA 5

Создатели Natural Vision - одной из самых популярных графических модификаций для Grand Theft Auto 5, поделились первыми скриншотами из новой версии мода для Grand Theft Auto 5: Enhanced Edition.

Обновленная версия модификации привнесет в игру улучшенную трассировку лучей: по словам разработчиков, теперь все источники света будут отбрасывать тени, что повысит реалистичность графической составляющей игры.

В отличии от других схожих модификаций, Natural Vision Enhanced будет распространяться бесплатно. Создатели мода планируют выпустить его текущей весной, а в настоящее время готовят трейлер, в котором наглядно продемонстрируют все графические улучшения.