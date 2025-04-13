Появились первые скриншоты из Natural Vision Enhanced - одного из самых популярных графических модов для GTA 5

Создатели Natural Vision - одной из самых популярных графических модификаций для Grand Theft Auto 5, поделились первыми скриншотами из новой версии мода для Grand Theft Auto 5: Enhanced Edition.
Обновленная версия модификации привнесет в игру улучшенную трассировку лучей: по словам разработчиков, теперь все источники света будут отбрасывать тени, что повысит реалистичность графической составляющей игры.
В отличии от других схожих модификаций, Natural Vision Enhanced будет распространяться бесплатно. Создатели мода планируют выпустить его текущей весной, а в настоящее время готовят трейлер, в котором наглядно продемонстрируют все графические улучшения.
как в реальной жизни разрабы молодцы
А где ссылка?
описание к посту читать не учили?
местами слишком чисто, но радуют хайрес текстуры, интересно сколько 5090 понадобиться для стабильной игры
Раньше какой нибудь мод можно было добавить избранное, теперь его убрали? Зачем то добавили много ненужных эмодзи, верните старый дизайн добавьте к плееру ютуб проигрыватель.
Ох уж эти мододелы.
отрендеренные скрины выкладывают, по факту выходит кусок кала с блюром и епанутыми текстурами на машины итд!
Свет сделан классно только вот не всегда он спасает и видно недостатки текстур на зданиях, а про модели я молчу.
По дефолту там тоже всё отлично
Как же приятно видеть, что в старые игры завозят сверх технологичные графонистые фишки, что хочется вновь проходить на ультрах мировые шедевры прошлого🙏 // New Show