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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 34 553 оценки

Появились первые скриншоты из Natural Vision Enhanced - одного из самых популярных графических модов для GTA 5

AceTheKing AceTheKing

Создатели Natural Vision - одной из самых популярных графических модификаций для Grand Theft Auto 5, поделились первыми скриншотами из новой версии мода для Grand Theft Auto 5: Enhanced Edition.

Обновленная версия модификации привнесет в игру улучшенную трассировку лучей: по словам разработчиков, теперь все источники света будут отбрасывать тени, что повысит реалистичность графической составляющей игры.

В отличии от других схожих модификаций, Natural Vision Enhanced будет распространяться бесплатно. Создатели мода планируют выпустить его текущей весной, а в настоящее время готовят трейлер, в котором наглядно продемонстрируют все графические улучшения.

20
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
floppa_cat218

как в реальной жизни разрабы молодцы

11
User_200

А где ссылка?

8
floppa_cat218

описание к посту читать не учили?

3
floppa_cat218
Создатели мода планируют выпустить его текущей весной, а в настоящее время готовят трейлер, в котором наглядно продемонстрируют все графические улучшения.
2
Властелин Сосцов

местами слишком чисто, но радуют хайрес текстуры, интересно сколько 5090 понадобиться для стабильной игры

3
User_200

Раньше какой нибудь мод можно было добавить избранное, теперь его убрали? Зачем то добавили много ненужных эмодзи, верните старый дизайн добавьте к плееру ютуб проигрыватель.

3
BENDJI
1
BENDJI
1
Jose Mane

Ох уж эти мододелы.
отрендеренные скрины выкладывают, по факту выходит кусок кала с блюром и епанутыми текстурами на машины итд!

1
Egik81

Свет сделан классно только вот не всегда он спасает и видно недостатки текстур на зданиях, а про модели я молчу.

Stylusss

По дефолту там тоже всё отлично

Пользователь ВКонтакте

Как же приятно видеть, что в старые игры завозят сверх технологичные графонистые фишки, что хочется вновь проходить на ультрах мировые шедевры прошлого🙏 // New Show