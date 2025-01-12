Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом, который стал прототипом для дома Майкла в Grand Theft Auto V

Как стало известно, пожар, который сейчас бушует в Лос-Анджелесе и пригороде города, уничтожил дом, который послужил источником вдохновения для разработчиков из Rockstar Games при создании дома Майкла в Grand Theft Auto V.
Пользователи перенесли карту пожаров Лос-Анджелеса на карту Лос-Сантоса чтобы показать, какие районы прямо сейчас были бы "уничтожены" в игре - так игрокам будет проще понять масштаб бедствия. Пламя затронуло бы несколько внутриигровых районов, среди которых: Вест-Вайнвуд, Рокфорд-Хиллз, пляж Дель-Перро и другие места из Лос-Сантоса.
На данный момент пожары в Калифорнии по-прежнему не удалось остановить - в последние сутки там стали образовываться огненные смерчи.
Страховые компании уже давно ожидали сильный пожар, и не продлевали страховку на имущество. Вообщем, теперь копия этого дома, только в GTA 5.
Давайте будем откравенны, нам до этого пожара, глубоко п*уй!
Зеньки залупи, откровенный. Сатри скока плюсов налепили новости о пожаре - да тут походу требуется массовая психологическая помощь...
как cказал Франклин Ламару: "глубоко п*уй! - This is story of your life"
Если люди не пострадали, то вычурные хаты богатеев - последнее, о чём я стану переживать. Пусть их страховщики с ума сходят:)
Страховщики левнули аккурат перед пожаром
А с чего вдруг страховщикам с ума сходить? Они легко найдут миллион причин отказать в выплате страховки... страховщики в таких катастрофах всегда в плюсе.
Они не откажут в страховке так как исключили пожар из страхового случая. Нечему отказывать будет :D
Особенно когда там эти пожары каждый год и страховщики выплачивали бабосы погорельцам, на которые те опять там же строили дома и опять горели. В этот раз страховщики оказались самыми быстрыми на диком западе.
таки да мы такие
ну и ладно печаль то какая то
Подозрительно всё это...
Хорошая идея для ивента в гта 5.
щас заплачу
пох...
мне 1 пох?
Не надо было оскорблять БОГА!!! он дает знать о себе, вот он и наказал их.
Никого я не наказывал, не надо гнать:)
Оскорбления богов задевают только человеков, их почитающих. Леснику неинтересны ругательства муравьёв.
Это кара Божья
бога нет ето просто пожар
ето наверно ктото поджог голивуд, все згорело
Зрители естественной тягой, разом полетели на Татуин.
Не достаточно сгорело. Надо больше.
ок
Хорошо что успел свалить из лос анджелеса в майами.
там как раз тебя будет ждать новый ураган
мусорный контейнер возле остановки ты называешь майами?
А я все ждал, как скоро смогут приплести пожар к этому неополитическому сайту.
пожар не политика
"Как возмущенно приплести политику, пока санитары спят"