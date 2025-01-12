Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом, который стал прототипом для дома Майкла в Grand Theft Auto V

Как стало известно, пожар, который сейчас бушует в Лос-Анджелесе и пригороде города, уничтожил дом, который послужил источником вдохновения для разработчиков из Rockstar Games при создании дома Майкла в Grand Theft Auto V.

Пользователи перенесли карту пожаров Лос-Анджелеса на карту Лос-Сантоса чтобы показать, какие районы прямо сейчас были бы "уничтожены" в игре - так игрокам будет проще понять масштаб бедствия. Пламя затронуло бы несколько внутриигровых районов, среди которых: Вест-Вайнвуд, Рокфорд-Хиллз, пляж Дель-Перро и другие места из Лос-Сантоса.

На данный момент пожары в Калифорнии по-прежнему не удалось остановить - в последние сутки там стали образовываться огненные смерчи.