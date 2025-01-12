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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 32 357 оценок

Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом, который стал прототипом для дома Майкла в Grand Theft Auto V

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пожар, который сейчас бушует в Лос-Анджелесе и пригороде города, уничтожил дом, который послужил источником вдохновения для разработчиков из Rockstar Games при создании дома Майкла в Grand Theft Auto V.

Пользователи перенесли карту пожаров Лос-Анджелеса на карту Лос-Сантоса чтобы показать, какие районы прямо сейчас были бы "уничтожены" в игре - так игрокам будет проще понять масштаб бедствия. Пламя затронуло бы несколько внутриигровых районов, среди которых: Вест-Вайнвуд, Рокфорд-Хиллз, пляж Дель-Перро и другие места из Лос-Сантоса.

На данный момент пожары в Калифорнии по-прежнему не удалось остановить - в последние сутки там стали образовываться огненные смерчи.

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Комментарии: 31
Ваш комментарий
Марк Цукерберг 001

Страховые компании уже давно ожидали сильный пожар, и не продлевали страховку на имущество. Вообщем, теперь копия этого дома, только в GTA 5.

22
basket55

Давайте будем откравенны, нам до этого пожара, глубоко п*уй!

15
AnimeKillMen
Давайте будем откравенны

Зеньки залупи, откровенный. Сатри скока плюсов налепили новости о пожаре - да тут походу требуется массовая психологическая помощь...

глубоко п*уй!

как cказал Франклин Ламару: "глубоко п*уй! - This is story of your life"

-1
Аристов--Черный

Если люди не пострадали, то вычурные хаты богатеев - последнее, о чём я стану переживать. Пусть их страховщики с ума сходят:)

12
CHEPOLINO85

Страховщики левнули аккурат перед пожаром

5
Janekste

А с чего вдруг страховщикам с ума сходить? Они легко найдут миллион причин отказать в выплате страховки... страховщики в таких катастрофах всегда в плюсе.

1
t830x Janekste

Они не откажут в страховке так как исключили пожар из страхового случая. Нечему отказывать будет :D

4
johndark Janekste

Особенно когда там эти пожары каждый год и страховщики выплачивали бабосы погорельцам, на которые те опять там же строили дома и опять горели. В этот раз страховщики оказались самыми быстрыми на диком западе.

0
Джонни ди CHEPOLINO85

таки да мы такие

0
Альбиберчери

ну и ладно печаль то какая то

4
Чебурешник
2
HITMAN 5

Подозрительно всё это...

1
tvorog8088

Хорошая идея для ивента в гта 5.

1
RSV_GAMER_1987

щас заплачу

0
Mihanbo

пох...

0
Анна Кранцове

мне 1 пох?

0
Ultra958

Не надо было оскорблять БОГА!!! он дает знать о себе, вот он и наказал их.

-1
Аристов--Черный

Никого я не наказывал, не надо гнать:)

Оскорбления богов задевают только человеков, их почитающих. Леснику неинтересны ругательства муравьёв.

0
Саша Лайк

Это кара Божья

-2
ЛАГАРИУМ

бога нет ето просто пожар

0
ЛАГАРИУМ

ето наверно ктото поджог голивуд, все згорело

-2
JackSirris
2
Антонио 888

Зрители естественной тягой, разом полетели на Татуин.

0
BewitchingBaron

Не достаточно сгорело. Надо больше.

-2
nasmeshnick1

ок

-4
MаnGo

Хорошо что успел свалить из лос анджелеса в майами.

-7
Lenya69

там как раз тебя будет ждать новый ураган

3
RSV_GAMER_1987

мусорный контейнер возле остановки ты называешь майами?

1
001fess

А я все ждал, как скоро смогут приплести пожар к этому неополитическому сайту.

-14
ЛАГАРИУМ

пожар не политика

3
Dugran

"Как возмущенно приплести политику, пока санитары спят"

2