Предстоящий мод для GTA 5 Enhanced внесет значительные улучшения в отражения с трассировкой лучей

На Patreon BadassBaboon, известный моддер GTA V, подтвердил, что в настоящее время ведется работа над эксклюзивной функцией для мода V: Definitive Edition, которая улучшит отражения с трассировкой лучей. Как сообщается, в последней версии популярной игры с открытым миром не были обновлены ресурсы, чтобы воспользоваться преимуществами новых отражений с трассировкой лучей, и, таким образом, мод улучшит лужи, отражающие поверхности, стекла и окна по всей карте. Моддер также поделился некоторыми скриншотами в процессе работы, которые можно найти ниже.
Хотя Grand Theft Auto V Enhanced Edition не идеальна, она является потрясающим обновлением игры с открытым миром от Rockstar и, скорее всего, предварительным просмотром функций трассировки лучей, которые мы увидим в Grand Theft Auto VI в конце этого года.
опять эти зеркала, в жизни не так работают отражения
Да, тут как будто лужи замёрзшие и отполированные.
Чертовы нереалистичные лужи в играх реально задрали. Буд-то разрабы ни разу луж не видели! Все своим мерзким РТХсом измазали
p.s. Не устану смотреть как на пк бомжи лепят минусы, когда речь идет о РТ. Как же они отчаянно пытаются отрицать реальность XD
Это от угла обзора зависит. В жизни такое невозможно, как показывают на скринах. В ГТА (в этом моде) используются те же спейскрины и кубмапы. С патч-трейсингом, при таком качестве отражений, будет буквально 0 фпс, у тебя кадр будет минуту рендерится на 5090 ти супер.
да ты чо? А это из какой жизни, зазеркальной?
Ну минуту точно не будет, и дело даже не в видео карте. По сути, это всё таже самая картинка, тем более кусок её, просто зеркало (которое ещё можно и занизить по качеству). А вот если прикрутить сюда размытость, то тут рендер действительно напряжется с просчётами.
А чё они рваные такие?
В Стиме будет работать или пиратку качать?
Больше всего бесит в этих скринах - лужи на дорогах и какие то зеркальные отражения на земле.
Зачем?
Многие уже ждут следующую часть. Остановитесь)
Отражения так себе, кстати они из гта6 ну или работают на том же принципе, они тоже не отражают горящие габаритные огни автомобилей и фары, и это очень бросается в глаза.
Выглядит круто.
Дриснировка лучей
Факт
гта 5 умерла 10 лет назад хватит пинать это гов.. ,,,, и хватит его ловить ртом...всех касается... хотя наверно там одни дети играют....
Не интересна тебе ≠ не интересно всем!
Этому мылу ничего не поможет