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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 34 454 оценки

Предстоящий мод для GTA 5 Enhanced внесет значительные улучшения в отражения с трассировкой лучей

monk70 monk70

На Patreon BadassBaboon, известный моддер GTA V, подтвердил, что в настоящее время ведется работа над эксклюзивной функцией для мода V: Definitive Edition, которая улучшит отражения с трассировкой лучей. Как сообщается, в последней версии популярной игры с открытым миром не были обновлены ресурсы, чтобы воспользоваться преимуществами новых отражений с трассировкой лучей, и, таким образом, мод улучшит лужи, отражающие поверхности, стекла и окна по всей карте. Моддер также поделился некоторыми скриншотами в процессе работы, которые можно найти ниже.

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Хотя Grand Theft Auto V Enhanced Edition не идеальна, она является потрясающим обновлением игры с открытым миром от Rockstar и, скорее всего, предварительным просмотром функций трассировки лучей, которые мы увидим в Grand Theft Auto VI в конце этого года.

По словам Digital Foundry, GTA 5 Enhanced на ПК знакомит с тем, что сможет предложить GTA 6
12
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Tommy.
11
MNM 777
4
Властелин Сосцов

опять эти зеркала, в жизни не так работают отражения

6
Keltas_Mizri

Да, тут как будто лужи замёрзшие и отполированные.

3
VenomTRat

Чертовы нереалистичные лужи в играх реально задрали. Буд-то разрабы ни разу луж не видели! Все своим мерзким РТХсом измазали

p.s. Не устану смотреть как на пк бомжи лепят минусы, когда речь идет о РТ. Как же они отчаянно пытаются отрицать реальность XD

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4
Блоха В Сарафане VenomTRat

Это от угла обзора зависит. В жизни такое невозможно, как показывают на скринах. В ГТА (в этом моде) используются те же спейскрины и кубмапы. С патч-трейсингом, при таком качестве отражений, будет буквально 0 фпс, у тебя кадр будет минуту рендерится на 5090 ти супер.

-1
Stylusss Блоха В Сарафане

да ты чо? А это из какой жизни, зазеркальной?

2
Xonar Блоха В Сарафане
при таком качестве отражений у тебя кадр будет минуту рендерится на 5090 ти супер.

Ну минуту точно не будет, и дело даже не в видео карте. По сути, это всё таже самая картинка, тем более кусок её, просто зеркало (которое ещё можно и занизить по качеству). А вот если прикрутить сюда размытость, то тут рендер действительно напряжется с просчётами.

0
Кирилл Холмогоров

А чё они рваные такие?

0
AdriftDylan

В Стиме будет работать или пиратку качать?

-1
t830x

Больше всего бесит в этих скринах - лужи на дорогах и какие то зеркальные отражения на земле.

Зачем?

-1
Odesseet

Многие уже ждут следующую часть. Остановитесь)

-2
KookyPentheus

Отражения так себе, кстати они из гта6 ну или работают на том же принципе, они тоже не отражают горящие габаритные огни автомобилей и фары, и это очень бросается в глаза.

-2
Dementor

Выглядит круто.

-2
Fatcannabis

Дриснировка лучей

-3
Deveron

Факт

-1
3Dart stl

гта 5 умерла 10 лет назад хватит пинать это гов.. ,,,, и хватит его ловить ртом...всех касается... хотя наверно там одни дети играют....

-5
Пророк о_0

Не интересна тебе ≠ не интересно всем!

1
Fatcannabis

Этому мылу ничего не поможет

-6