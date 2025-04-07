Предстоящий мод для GTA 5 Enhanced внесет значительные улучшения в отражения с трассировкой лучей

На Patreon BadassBaboon, известный моддер GTA V, подтвердил, что в настоящее время ведется работа над эксклюзивной функцией для мода V: Definitive Edition, которая улучшит отражения с трассировкой лучей. Как сообщается, в последней версии популярной игры с открытым миром не были обновлены ресурсы, чтобы воспользоваться преимуществами новых отражений с трассировкой лучей, и, таким образом, мод улучшит лужи, отражающие поверхности, стекла и окна по всей карте. Моддер также поделился некоторыми скриншотами в процессе работы, которые можно найти ниже.

Хотя Grand Theft Auto V Enhanced Edition не идеальна, она является потрясающим обновлением игры с открытым миром от Rockstar и, скорее всего, предварительным просмотром функций трассировки лучей, которые мы увидим в Grand Theft Auto VI в конце этого года.