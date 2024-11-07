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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 31 138 оценок

Продажи GTA 5 достигли 205 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 - 67 миллионов

monk70
Новости

Grand Theft Auto V добилась огромного успеха, которого мало кто из игр в истории смог достичь, и даже спустя более 10 лет после ее выпуска игра продолжает хорошо продаваться, как недавно сообщил издатель Take-Two в своем последнем финансовом отчете.

GTA V недавно достигла отметки в 205 миллионов проданных копий по всему миру. В августе этого года сообщалось, что игра достигла 200 миллионов, что означает, что еще 5 миллионов копий было продано только за последние три месяца. Между тем, вся франшиза достигла 435 миллионов.

Вестерн Red Dead Redemption 2 достиг отметки в 67 миллионов копий, продав ещё более 1 миллиона копий за последние 3 месяца. В общей сложности франшиза Red Dead была продана тиражом 92 миллиона копий.

GTA5 продана тиражом более 200 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 - более 65 миллионов
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Wolfenstein

забавно что rdr 2 раз в триллион лучше угта 5

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tvorog8088

Бесплатные раздачи в егс то же посчитали)))

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