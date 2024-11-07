Продажи GTA 5 достигли 205 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 - 67 миллионов

Grand Theft Auto V добилась огромного успеха, которого мало кто из игр в истории смог достичь, и даже спустя более 10 лет после ее выпуска игра продолжает хорошо продаваться, как недавно сообщил издатель Take-Two в своем последнем финансовом отчете.

GTA V недавно достигла отметки в 205 миллионов проданных копий по всему миру. В августе этого года сообщалось, что игра достигла 200 миллионов, что означает, что еще 5 миллионов копий было продано только за последние три месяца. Между тем, вся франшиза достигла 435 миллионов.

Вестерн Red Dead Redemption 2 достиг отметки в 67 миллионов копий, продав ещё более 1 миллиона копий за последние 3 месяца. В общей сложности франшиза Red Dead была продана тиражом 92 миллиона копий.