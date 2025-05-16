Продажи GTA V составили 215 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 - 74 миллиона

Take-Two Interactive сообщила, что Grand Theft Auto V было продано более 215 миллионов копий. Это больше, чем 210 миллионов в феврале. Grand Theft Auto V обычно продается в среднем по 5 миллионов в месяц.

Общий объем продаж серии Grand Theft Auto сейчас составляет почти 450 миллионов копий по всему миру, что на 10 миллионов больше за последние 3 месяца. Генеральный директор Take-Two также сообщил, что GTA + «постоянно пользуется спросом». В то время как GTA V в целом превзошла финансовые ожидания компании в прошлом квартале.

Red Dead Redemption 2 продалась на три миллиона копий больше за последние 3 месяца. Это означает, что Red Dead Redemption 2 теперь продано более 74 миллионов копий по всему миру, что больше, чем 70 миллионов в феврале. В общей сложности, тираж серии Red Dead теперь составляет более 100 миллионов копий, что больше, чем 95 миллионов в прошлый раз. Вовлеченность игроков выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом.