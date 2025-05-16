Продажи GTA V составили 215 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 - 74 миллиона

Take-Two Interactive сообщила, что Grand Theft Auto V было продано более 215 миллионов копий. Это больше, чем 210 миллионов в феврале. Grand Theft Auto V обычно продается в среднем по 5 миллионов в месяц.
Общий объем продаж серии Grand Theft Auto сейчас составляет почти 450 миллионов копий по всему миру, что на 10 миллионов больше за последние 3 месяца. Генеральный директор Take-Two также сообщил, что GTA + «постоянно пользуется спросом». В то время как GTA V в целом превзошла финансовые ожидания компании в прошлом квартале.
Red Dead Redemption 2 продалась на три миллиона копий больше за последние 3 месяца. Это означает, что Red Dead Redemption 2 теперь продано более 74 миллионов копий по всему миру, что больше, чем 70 миллионов в феврале. В общей сложности, тираж серии Red Dead теперь составляет более 100 миллионов копий, что больше, чем 95 миллионов в прошлый раз. Вовлеченность игроков выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом.
Вроде всякие агушагеймеры постоянно ноют что RDR2 это: "скучно", "нет перестрелок" и вообще ковбои. А по факту считай каждый месяц по 1млн копий продаётся.
Глупые не понимают, что это лучшая игра всех времён и народов. И подобного больше не будет никогда.
С развитием ИИ может и будут, жаль конечно лучшая игра десятилетия уж точно.
Кому не пое..ть на эти копии? Вот честно. Столько уже новостей про них было. Зае..о уже.
Раздача 7+ мульенов пятерки в ЕГС ларьке это тоже продажа.
Ну теперь понятно почему они так быстро плюнули на RDR 2 продажи не устроили ну онлайн никому оказался не нужен.
74 мульта это очень много по меркам индустрии, любой другой издатель сразу бы начал разрабатывать следующую игру и влил бы еще больше в маркетинг. Они минимум 4 миллиарда вечно зеленых на этой части заработали.
Да ну и где версия под следящие поколения ? Его отменили на пк давно патчей не было на игру полностью положили болт.
Потому что они заняты только онлайном гта, там страшно представить какие прибыли идут с внутри игровых покупок, дураки на совещаниях видят только процентное соотношение между двумя франшизами и принимают соответствующие решения.
Если рдр 2 еще куда не шло, то вот "Продажи GTA V составили 215 миллионов копий" это печально, как говорится - пересчет ретардов окончен, разойтись и приготовится, скорее всего к такому же г*вну в следующей серии.
Ну да. А ты сомневаешься?