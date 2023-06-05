Продажи серии Grand Theft Auto снизились на 300 млн долларов в 23 финансовом году ©

Согласно недавнему финансовому отчету Take-Two, доходы франшизы Grand Theft Auto значительно снизились в этом году. В 2023 финансовом году серия заработала 781 миллион долларов, что на 300 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году. Однако, даже несмотря на столь значительное снижение валового дохода, 2023 финансовый год все равно стал третьим по величине годовым показателем франшизы после выхода GTA V.

В 2023 финансовом году чистый доход американской компании от консольных игр снизился на 225,1 млн долларов, в основном за счет франшизы Grand Theft Auto. Как упоминалось ранее, в этом году GTA принесла на $302,6 млн меньше валового дохода по сравнению с 2022 финансовым годом, в котором она заработала $1,083 млрд.

Следовательно, доходы Take-Two от продаж на ПК, физической розничной торговли, полных игр и других каналов в этом году значительно сократились. Например, доходы от консольных игр составили всего 43,1% от общего дохода компании по сравнению с 72,2% в прошлом году. Конечно, Borderlands принесла на 70 миллионов долларов меньше дохода в 2023 финансовом году, но основной вклад внесло снижение доходов от франшизы GTA.

Кроме того, отсутствие нового контента для серии также названо одним из основных факторов небольшого снижения доходов Take-Two за пределами США. Rockstar выпустила только обновление Los Santos: Drug Wars" для Grand Theft Auto V в этом году. Если сравнить это с многочисленными обновлениями контента и ремастером GTA Trilogy, который франшиза получила в 2022 финансовом году, то такое снижение начинает обретать смысл.

Поэтому Take-Two, вероятно, прилагает все усилия для того, чтобы Grand Theft Auto 6 вышла вовремя. О предстоящей игре в этом отчете есть только небольшое предложение, в котором упоминается, что Rockstar активно разрабатывает игру. Однако в документах говорится, что более подробная информация будет предоставлена со временем, что, как мы надеемся, произойдет скорее раньше, чем позже.