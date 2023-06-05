Grand Theft Auto 5 17.09.2013
9.2 21 709 оценок

Продажи серии Grand Theft Auto снизились на 300 млн долларов в 23 финансовом году

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butcher69
Новости

Согласно недавнему финансовому отчету Take-Two, доходы франшизы Grand Theft Auto значительно снизились в этом году. В 2023 финансовом году серия заработала 781 миллион долларов, что на 300 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году. Однако, даже несмотря на столь значительное снижение валового дохода, 2023 финансовый год все равно стал третьим по величине годовым показателем франшизы после выхода GTA V.

В 2023 финансовом году чистый доход американской компании от консольных игр снизился на 225,1 млн долларов, в основном за счет франшизы Grand Theft Auto. Как упоминалось ранее, в этом году GTA принесла на $302,6 млн меньше валового дохода по сравнению с 2022 финансовым годом, в котором она заработала $1,083 млрд.

Следовательно, доходы Take-Two от продаж на ПК, физической розничной торговли, полных игр и других каналов в этом году значительно сократились. Например, доходы от консольных игр составили всего 43,1% от общего дохода компании по сравнению с 72,2% в прошлом году. Конечно, Borderlands принесла на 70 миллионов долларов меньше дохода в 2023 финансовом году, но основной вклад внесло снижение доходов от франшизы GTA.

Кроме того, отсутствие нового контента для серии также названо одним из основных факторов небольшого снижения доходов Take-Two за пределами США. Rockstar выпустила только обновление Los Santos: Drug Wars" для Grand Theft Auto V в этом году. Если сравнить это с многочисленными обновлениями контента и ремастером GTA Trilogy, который франшиза получила в 2022 финансовом году, то такое снижение начинает обретать смысл.

Поэтому Take-Two, вероятно, прилагает все усилия для того, чтобы Grand Theft Auto 6 вышла вовремя. О предстоящей игре в этом отчете есть только небольшое предложение, в котором упоминается, что Rockstar активно разрабатывает игру. Однако в документах говорится, что более подробная информация будет предоставлена со временем, что, как мы надеемся, произойдет скорее раньше, чем позже.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
-zotik-

ну за 10 лет то пора бы и на спад идти)

6
warp 37

Ну, я тоже могу, допустим, один товар продавать по сто раз. Но товар ведь один и большинство его уже купило.

2
kolinmah

Подрастают новые поколения)

0
karvolol kolinmah

Баняться читеры, а там и новый ак

0
danilukHF

Там скорей заработок не с продажи игры шел, а с всяких внутренних донатов, ибо даже сейчас игроки ноют что в игре сложно купить тачку ибо не реально накопить им. Вот люди и покупают всякие карты шарк ну или как там сейчас они называются.
В 2015 так же игру купил, а ценники на всякое дерьмо были миллионы игровых баксов, ну и че тоже купил игровую валюту за реальные деньги.

0
Scorpion_GamePlay

Да погодите, скоро новое поколение подрастёт и начнёт покупать. Просто щас все кто хотел купил или получил бесплатно.

0
Awareness of greatness

Да плевать кто сколько заработал, одно интересует, нищим не надоело чужие деньги считать ?

-4
Fad454

а что делать когда своих нет, хоть порадоваться за других, успешных бизнесменов, с пляжу.

1
-zotik-

мне сегодня на ютубе авто какого то канала выпаривал что донат в дьябло 4 это хорошо и плевать что это не ф2п, а те кому это не нравятся это русские нищие, так как на западе никто не ноет насчёт цены игры и доната в неё)

0
Awareness of greatness Fad454

Мдааа

0
Awareness of greatness -zotik-

На западе не обсуждают ибо их жизнь во много раз лучше нашей правда по тв этого не скажут, у нас бы была такая же бы, но славяне всегда были наивными

0
karvolol Awareness of greatness

Был бы доллар по 30р и было бы

0