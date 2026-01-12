"Разгадка десятилетия": тайна пауков из Red Dead Redemption 2 может стать ключом к запутанному секрету в GTA V

В сообществе охотников за пасхалками настоящий переполох: похоже, одна из самых долгоживущих и сводящих с ума загадок в истории видеоигр наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Спустя более чем 12 лет попыток расшифровать значение знаменитой фрески на горе Чилиад в Grand Theft Auto V, энтузиасты обнаружили, что ответ, возможно, никогда и не находился внутри одной игры.

Популярный YouTube-блогер Oddheader, специализирующийся на игровых тайнах, выдвинул убедительную теорию, связывающую GTA V и Red Dead Redemption 2. В центре внимания оказалась так называемая «Тайна Паучьего Сна».

Напомним, что игроки нашли в Red Dead Redemption 2 восемь специфических паутин, которые появляются строго в определенное ночное время. На каждой из них висит перо, которое можно сбить (в файлах игры оно помечено тегом "spiderdream"). Расположение этих паутин отмечено символами пауков на ближайших телеграфных столбах, образуя сложный навигационный пазл.

Самое интересное начинается при сравнении с хитом 2013 года. На горе Чилиад в GTA V также существуют две загадочные паутины, которые появляются исключительно между 1 и 2 часами ночи. Одна из них расположена прямо под станцией канатной дороги, где и нарисована та самая фреска с НЛО и джетпаком.

Долгие годы фанаты считали эти паутины багом или забытым ассетом. Однако датамайнеры обнаружили, что Rockstar использовала один и тот же уникальный шейдер кабеля для рендеринга этих паутин в обеих играх, вышедших с разницей в пять лет. Это подтверждает, что разработчики намеренно воссоздали этот эффект, связав два проекта невидимой нитью.

Бывший QA-тестер Rockstar недавно подлил масла в огонь, признавшись, что разработчики вообще не ожидали, что игроки смогут раскопать «Тайну Паучьего Сна». Теперь сообщество склоняется к мысли, что секрет горы Чилиад — это не просто пасхалка в одной игре, а часть масштабной мета-головоломки, ключи к которой разбросаны по разным вселенным студии. На данный момент поиски продолжаются: подсказки ведут к загадочным меткам "W" и "NW", значение которых еще предстоит выяснить. Тем не менее у игроков есть все шансы разгадать главную тайну десятилетия аккурат к выходу Grand Theft Auto 6, которая может скрыть в себе еще больше загадок.