Rockstar анонсировала обновление ролевых серверов NoPixel V для GTA 5, которое выйдет 8 сентября

Компания Rockstar Games всё активнее участвует в разработке ролевых серверов Grand Theft Auto 5, которые изначально создавались по инициативе сообщества и моддеров. Компания не только разрабатывает Grand Theft Auto 6 и новый контент для Grand Theft Auto Online, но и, после приобретения создателей инструментов, лежащих в основе ролевой игры, в 2023 году, запустила сотрудничество с nopixel, крупнейшим ролевым сервером для GTA 5, о котором было объявлено в сентябре прошлого года.

nopixel V станет более амбициозным ролевым сервером, чем любой из предыдущих. Он будет включать в себя масштабные изменения карты Лос-Сантоса и больше возможностей для игроков создавать собственные истории. Но пока есть один нюанс: сервер запустится в закрытом бета-тестировании 8 сентября и будет ограничен 439 приглашёнными игроками, среди которых много знакомых лиц из ролевого сообщества.

Новая версия nopixel включает в себя новую систему кастомизации персонажей, которая предоставляет игрокам больше возможностей для визуального оформления своего аватара. Город также был переработан, от района Cypress Flats до нового отеля и казино Pixel. Кроме того, улучшена графика, пешеходы стали более отзывчивыми, и появились новые способы зарабатывать на жизнь «по обе стороны закона».

Тот факт, что nopixel V доступен напрямую через Rockstar Games Launcher для ПК, говорит об официальном характере проекта и важности, которую компания придаёт ролевым серверам. Более того, те, кто будет смотреть игровые сессии на Twitch с 8 по 30 сентября, могут выиграть до 1 500 000 GTA$ и костюм Burger Shot для GTA Online.

Этот анонс, касающийся одного из многопользовательских аспектов GTA 5, появился чуть более чем за два месяца до выхода GTA 6 для PS5 и Xbox Series X 19 ноября, и мы до сих пор ничего не знаем о новом онлайн-режиме GTA. Более того, Rockstar ясно дала понять, что GTA 6 — это однопользовательское приключение в открытом мире без микротранзакций.