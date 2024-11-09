Rockstar была готова перенести целые миссии в GTA 5 с целью заполнить каждый кусочек карты контентом

Оказывается, есть веская причина, почему для множества миссий в GTA 5 вам нужно проезжать весь Лос-Сантос. Нет, это сделано не для того, чтобы персонажи могли поболтать друг с другом или радиоведущие дали вам немного нарратива.

На канале GTA VI O'clock на YouTube бывший разработчик Rockstar Бен Хинклиф (сейчас трудится ведущим дизайнером в Just Add Water) дал комментарии по этому поводу. "Разрабатывается большая карта, на ней очень тщательно планируется, где будет находиться контент на карте, чтобы не оказалось, что какой-то участок остался без контента, без занимательного игрового процесса."



Было бы глупо использовать только центр Лос-Сантоса для миссий, поэтому команда позаботилась о том, чтобы у нас был стимул исследовать всю карту. "Иногда миссии пересекались. В каком-то одном районе было много всего, и тогда возникал вопрос: 'Как переместить миссию, персонажа или игровой процесс с одного места на другое?'"", – объясняет Хинклиф. "Это мог быть совершенно другой ландшафт/бэкграунд. Например, вы создали миссию в городском биоме, а теперь нужно перенести её в пустыню."



Однако этот подход был не лишен проблем. "Очевидно, что нужно переработать всё так, чтобы это имело смысл, но и без необходимости начинать разработку с нуля," – говорит он. "Иногда это было неизбежно [...] это всегда был самый неприятный сценарий. Но мы обычно старались сделать так, чтобы сущность была уместна в разных локациях."



Ещё одной проблемой является тот факт, что игры Rockstar обычно происходят в преувеличенных версиях реальных мест. "Всегда приходилось работать с миром", – говорит Хинклиф. "Очень часто нужно было работать с самой картой и её расположением – места из игры были основаны на реальных локациях и зданиях. Работали с тем, что было сделано до нас."



Что касается одной из его любимых миссий, над которой ему довелось поработать, то он пытался добавить пасхалку из L.A. Noire в погоню на гольф-карте. "В L.A. Noire была такая шутка: когда ты слишком близко подъезжал к пешеходам, они отпрыгивали в сторону и кричали 'Эй, это не гоночная трасса!' и я пытался вставить эту фразу в GTA 5 в той миссии", –вспоминает он. "Когда вы прыгали через мост и мчались мимо группы людей, они отпрыгивали в сторону, и один из них говорил 'Эй, это не гоночная трасса!'" Но в дело вмешались сценаристы и забраковали эту идею