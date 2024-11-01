Rockstar Games анонсировала DLC для GTA Online и новую версию GTA 5 для ПК

Rockstar Games анонсировала, что новое обновление для GTA Online выйдет в декабре. Кроме того, игроки на ПК наконец-то получат доступ к эксклюзивным функциям следующего поколения, ранее доступным только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Новое обновление принесет новые миссии, улучшения опыта и специальное пространство для тайных операций по проникновению. Знаменитая швейная фабрика Darnell Bros станет новым местом встречи для планирования дерзких ограблений при поддержке известного агента Павла и бывшего сотрудника FIB, который теперь выступает в качестве независимого подрядчика.
Это стратегическое укрытие позволит игрокам выполнять различные операции с помощью компьютерного терминала на фабрике или через приложение в iFruit.
Кроме того, будут представлены новые транспортные средства, обновления Benefactor Terrorbyte с коллекционером предметов (который поможет найти такие предметы, как фигурки и реквизит для фильмов), а также новые миссии Dispatch Work.
И, наконец, одна из самых ожидаемых новостей для сообщества ПК: Rockstar подтвердила, что улучшения из консолей нового поколения, такие как улучшенная графика и дополнительные функции, будут доступны для платформы в новом году.
Это обновление обещает вдохнуть новую жизнь в GTA Online на ПК, позволяя игрокам максимально использовать потенциал игры, пока мы ждем новых новостей о GTA 6.
ахаха на последок решили продать еще разок
Пятый раз выходит
Это просто шикарно.;)
Я помню он коробку будет трясти, есть ли там диск.
С одной стороны, вроде и неплохо. А с другой - миссий в GTA5 от этого не добавится. Как была игрой, в которой сингл урезали в угоду онлайну, такой и останется.
За простой порт RDR надо извиняться)
А рдр 2 для пс5 и хsx/xss не хотят обновить
Нет и всё уже знают почему, онлайн не взлетел в RDR 2.
не прошло и 3 лет.
Точнее двух
у Говарда подсмотрели?
Вот теперь и перепройду)
А какие именно дополнительные функции ?
На консолях есть rtx в гта ..
Что за новая мода,не устаревшие игры ремастерить.Хомячки,это покупающие всем игрокам подсирают.
Интересно а как они подсирают? Захотел купил. Захотел не купил.
улучшенная графика.... ? интересно
И сколько стоит обнова?
Только сегодня зашел в гта 5 онлайн впервые за 2 года, но что то сеансы вообще пустые, игроков мало, ну или мне не повезло
Я их сам всегда отключал. Нафиг они нужны)
Спасибо за бета тест
Улучшенная графика хорошо конечно, а то нынешняя уже не так смотрится.Посмотрим, заценим, что там в целом добавится для ПК.
Да там нет особых улучшений. А местами даже стало ещё хуже.
Но онлайн в пиратку не поиграть.
Оформил заказ!
Вы плачетесь на самом деле по надуманной проблеме. Понятное дело, что никто не будет просить купить игру ещё раз, как это сейчас происходит с тем же ремастером Хорайзон. Чёрным по белому написано, что будет обновление (причём спрашивать вас особо не будут и обновят вашу версию). Я вот сейчас как увидел эту новость, и вспомнил одну старенькую новость, покопался в архивах и отыскал то, на что действительно стоит обратить внимание. Ссылка на новость