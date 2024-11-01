Rockstar Games анонсировала DLC для GTA Online и новую версию GTA 5 для ПК

Rockstar Games анонсировала, что новое обновление для GTA Online выйдет в декабре. Кроме того, игроки на ПК наконец-то получат доступ к эксклюзивным функциям следующего поколения, ранее доступным только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Новое обновление принесет новые миссии, улучшения опыта и специальное пространство для тайных операций по проникновению. Знаменитая швейная фабрика Darnell Bros станет новым местом встречи для планирования дерзких ограблений при поддержке известного агента Павла и бывшего сотрудника FIB, который теперь выступает в качестве независимого подрядчика.

Это стратегическое укрытие позволит игрокам выполнять различные операции с помощью компьютерного терминала на фабрике или через приложение в iFruit.

Кроме того, будут представлены новые транспортные средства, обновления Benefactor Terrorbyte с коллекционером предметов (который поможет найти такие предметы, как фигурки и реквизит для фильмов), а также новые миссии Dispatch Work.

И, наконец, одна из самых ожидаемых новостей для сообщества ПК: Rockstar подтвердила, что улучшения из консолей нового поколения, такие как улучшенная графика и дополнительные функции, будут доступны для платформы в новом году.

Это обновление обещает вдохнуть новую жизнь в GTA Online на ПК, позволяя игрокам максимально использовать потенциал игры, пока мы ждем новых новостей о GTA 6.