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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 31 020 оценок

Rockstar Games анонсировала DLC для GTA Online и новую версию GTA 5 для ПК

monk70
Новости

Rockstar Games анонсировала, что новое обновление для GTA Online выйдет в декабре. Кроме того, игроки на ПК наконец-то получат доступ к эксклюзивным функциям следующего поколения, ранее доступным только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Новое обновление принесет новые миссии, улучшения опыта и специальное пространство для тайных операций по проникновению. Знаменитая швейная фабрика Darnell Bros станет новым местом встречи для планирования дерзких ограблений при поддержке известного агента Павла и бывшего сотрудника FIB, который теперь выступает в качестве независимого подрядчика.

Это стратегическое укрытие позволит игрокам выполнять различные операции с помощью компьютерного терминала на фабрике или через приложение в iFruit.

Кроме того, будут представлены новые транспортные средства, обновления Benefactor Terrorbyte с коллекционером предметов (который поможет найти такие предметы, как фигурки и реквизит для фильмов), а также новые миссии Dispatch Work.

И, наконец, одна из самых ожидаемых новостей для сообщества ПК: Rockstar подтвердила, что улучшения из консолей нового поколения, такие как улучшенная графика и дополнительные функции, будут доступны для платформы в новом году.

Это обновление обещает вдохнуть новую жизнь в GTA Online на ПК, позволяя игрокам максимально использовать потенциал игры, пока мы ждем новых новостей о GTA 6.

15
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
William Dwight

ахаха на последок решили продать еще разок

20
K0t Felix

Пятый раз выходит

1
saa0891
16
Lvinomord

Это просто шикарно.;)

1
_Exsus_

Я помню он коробку будет трясти, есть ли там диск.

0
Ahnx

С одной стороны, вроде и неплохо. А с другой - миссий в GTA5 от этого не добавится. Как была игрой, в которой сингл урезали в угоду онлайну, такой и останется.

5
AlexVurhis

За простой порт RDR надо извиняться)

5
BLOCK0

А рдр 2 для пс5 и хsx/xss не хотят обновить

3
kotasha

Нет и всё уже знают почему, онлайн не взлетел в RDR 2.

2
kotasha

не прошло и 3 лет.

3
K0t Felix

Точнее двух

1
w0oozy

у Говарда подсмотрели?

1
Scorpion_GamePlay

Вот теперь и перепройду)

1
PuaJl4eJl
1
SexualHarassmentPanda

А какие именно дополнительные функции ?

1
RickeyIMBA

На консолях есть rtx в гта ..

0
samosan

Что за новая мода,не устаревшие игры ремастерить.Хомячки,это покупающие всем игрокам подсирают.

0
hpi

Интересно а как они подсирают? Захотел купил. Захотел не купил.

0
QuadragenarianFawzi

улучшенная графика.... ? интересно

0
Abarmot90

И сколько стоит обнова?

0
ilyakingcud

Только сегодня зашел в гта 5 онлайн впервые за 2 года, но что то сеансы вообще пустые, игроков мало, ну или мне не повезло

0
-zotik-

Я их сам всегда отключал. Нафиг они нужны)

2
Sider999

Спасибо за бета тест

0
prince0

Улучшенная графика хорошо конечно, а то нынешняя уже не так смотрится.Посмотрим, заценим, что там в целом добавится для ПК.

0
_Exsus_

Да там нет особых улучшений. А местами даже стало ещё хуже.

1
Беккер5443

Но онлайн в пиратку не поиграть.

0
Mirrorphoenix

Оформил заказ!

0
Stinger_Max

Вы плачетесь на самом деле по надуманной проблеме. Понятное дело, что никто не будет просить купить игру ещё раз, как это сейчас происходит с тем же ремастером Хорайзон. Чёрным по белому написано, что будет обновление (причём спрашивать вас особо не будут и обновят вашу версию). Я вот сейчас как увидел эту новость, и вспомнил одну старенькую новость, покопался в архивах и отыскал то, на что действительно стоит обратить внимание. Ссылка на новость

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