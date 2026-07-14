Rockstar Games добавила первое за 6 лет новое ограбление в GTA Online

Обновление GTA Online «Ограбление центра Кортца» стало доступно для загрузки на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК. Оно добавляет множество нового контента, такого как совершенно новое ограбление, транспортные средства, изменения игрового процесса и даже приобретаемую художественную студию, необходимую для начала ограбления.

Ниже приведены размеры загружаемых файлов для каждой платформы и различных лаунчеров.

PlayStation 5 — 1,9 ГБ

Xbox Series X|S — 5,11 ГБ

Rockstar Launcher — 4,43 ГБ

Steam — 1,4 ГБ

Epic Games Store — 1,4 ГБ

Чтобы приобрести художественную студию, вы должны владеть хотя бы одним из трёх особняков. Это новая комната, которую можно найти в вашем роскошном доме. Чтобы купить художественную студию, вам нужно открыть сайт Prix Luxury Real Estate в игре. Художественная студия будет стоить 4 700 000 долларов.

Те, кто достиг 3-го уровня: Элитный уровень программы «Коллекционер произведений искусства» до выхода обновления, получат скидку в размере 1 000 000 долларов на художественную студию. Участники GTA+ также получат дополнительную скидку в размере 1 000 000 долларов.

После покупки дополнения для особняка просто отправьтесь на свою территорию, и у входа в меню появится опция «Художественная студия». При первом посещении вы увидите кат-сцену, где мистер Фабер и Раф расскажут вам всё о ограблении. Владельцы особняка также могут пригласить своих друзей и показать им свою художественную студию после окончания кат-сцены.