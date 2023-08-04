Rockstar Games напомнила игрокам GTA Online о преимуществах Mammoth Avenger

Продолжение популярнейшей серии криминальных экшенов в открытом мире от Rockstar.

По сравнению с предыдущими играми серии в Grand Theft Auto 5 куда больше всякого рода «настроек» и вариантов кастомизации. Заметно преобразилась боевая система, а горожане теперь могут вызывать полицию. В пятой появилась возможность ходить на йогу, кататься на мотоциклах и играть в гольф. В общем, отдыхать и расслабляться. Вернулась система собственности, а вместе с ней мини-игры и бесконечные сайд-миссии, а также добавили кастомизацию машин из San Adreas под которою можно залипать часами как создавать персонажа в Sims.



В дополнение к этому в GTA 5 реализованы эффектные стратегически-кинематографичные кражи, превратившие игру в самое крупное по своему размаху воплощение серии. Что касается главных героев, игрок сможет переключаться между ними в перерывах между миссиями. У каждого из главных персонажей игры есть уникальный набор умений. Майкл, к примеру, может на время превращаться в Макса Пейна и стрелять по врагам в режиме «Bullet Time». Франклин умеет водить машину в «slow-mo». А Тревор, сражаясь с противниками в бою, может становится «Invincible». Каждая из этих способностей привязана к специальному счетчику, после заполнения которого можно использовать способность.



В GTA 5 реализован «drop-in drop-out»-мультиплеер и масса других социально-многопользовательских функций.