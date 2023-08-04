Разработчики Rockstar Games продолжают регулярно обновлять Grand Theft Auto Online, пополняя игровой магазин широким ассортиментом транспортных средств, оружия и других предметов. Однако на этот раз игрокам решили напомнить об уникальных возможностях The Mammoth Avenger — воздушной базы с установленным на борту оружием.
В новом коротком ролике демонстрируется, как самолет парит над городом, вызывая восторг. Внутри него находится система управления, которая позволяет выполнять различные задания, а также приступить к миссиям проекта «Переворот», нацеленным на уничтожение вражеской ЧВК.
Особенность с воздушной базой появилась в игре с выпуском крупного обновления San Andreas Mercenaries в июне. Главное событие сюжета связано с сопротивлением главного героя онлайн-режима армии наемников всемирно известной организации "Мерриуэзер". С тех пор для The Mammoth Avenger стал доступен специальный терминал.
Также было упомянуто о новых вооружениях для воздушной базы и возможности установить у себя личный джетпак, чтобы оперативно отправиться на миссию. Сам самолет был добавлен в игровой магазин в 2017 году в рамках обновления "Судный день".
Rockstar Games напомнила игрокам GTA Online о преимуществах Mammoth Avenger
Разработчики Rockstar Games продолжают регулярно обновлять Grand Theft Auto Online, пополняя игровой магазин широким ассортиментом транспортных средств, оружия и других предметов. Однако на этот раз игрокам решили напомнить об уникальных возможностях The Mammoth Avenger — воздушной базы с установленным на борту оружием.
Когда уже этот беспредел закончиться, надоели со своим однообразным гта онлайном, из за неё закапали серию гта теперь будет выходить раз в 100 лет.
пусть лучше напомнят когда мы уже получим следующую часть. 9 лет доят эту пятерку
А напомнить о преимуществах gta online сказать забыли???
Ах да. Их нету...