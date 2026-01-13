ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 37 855 оценок

Rockstar Games открыла собственный официальный магазин модов

monk70 monk70

Rockstar Games запустила Cfx Marketplace, официальный магазин, посвящённый продаже модификаций для своих игр. Новая платформа позволит компании монетизировать контент, созданный сообществом, предлагая официальную витрину для независимых разработчиков, создающих моды для таких игр, как Grand Theft Auto V.

Cfx Marketplace внедряется в партнёрстве с Cfx.re, известной тем, что помогает создавать модификации для игр Rockstar. Внедрение будет постепенным, направленным на создание оптимизированного опыта как для создателей контента, так и для администраторов серверов, использующих эти модификации.

В первую волну разработчиков, подтвердивших своё участие на маркетплейсе, входят известные команды из сообщества: The Ambitioneers, Blue's Syn Scripts, BrunX Mods, Codesign, DirkScripts, Electus Scripts, KuzQuality, Lixeiro Charmoso, Loaf Scripts, London Studios, NTeam Development, ONX, Razed Mods, rcore, Retronix Development и RicX Scripts.

Уже запланировано присоединение ко второй волне разработчиков: CodeM, LB Phone, Tiger Scripts, NoPixel, Wasabi Scripts и Pickle Mods. Среди наиболее известных имён — Razed Mods, ответственные за впечатляющую модификацию NaturalVision, которая революционизирует графику GTA V.

Эта инициатива Rockstar следует растущей тенденции среди крупных разработчиков видеоигр, стремящихся формализовать и монетизировать экосистему моддинга, исторически поддерживаемую независимыми сообществами.

С помощью Cfx Marketplace компания сможет осуществлять больший контроль над распространяемым контентом и одновременно предлагать легитимную платформу для создателей, чтобы они могли продавать свои работы.

17
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
era aoi

После таких новостей понятно что гтп 6 выйдет дерьмом

9
Майкл Скотт

Пока что понятно лишь что ты вниманиебл*док

8
era aoi Майкл Скотт

Таким как ты хоть в лицо ссы, ничего не заметишь и не поймешь.

8
Johnny Rotten

В кой то веки и роки подружились с модерами

6
Zloimamont

Не подружились, а решили их максимально эксплуатировать. Неизвестно, сколько процентов дойдет модерам.

4
Zloimamont

Там ещё и моды по подписке «Натурал Визион» 10 баксов месяц. Ну это конечно слов нет. Моды по 30, по 70 и по 300 бачинских. Рокстары уху ели.

6
bb350

развод для гоев

4
Sciurus989

Эпоха платных модов пытается вторгнуться в ПК земли. Пекари не подведите. Не дайте скверне пройти.

1
Mranabiz

Вы только из спячки что ли? Беседка для фолыча уже много лет пытается моды продавать на ПК.

А ро4стары странные. На офф серверах моды использовать нельзя, банят, а для сюжетных режимов продавать платные моды, ебанутые что ли!?

BAZKIN

"В Стиме продаем мы моды, фалалалалааа ла ла лалаааа"

ZNGRU ZCRUT

Сомнительно.....

Vetrjak

Отстой