Rockstar Games открыла собственный официальный магазин модов

Rockstar Games запустила Cfx Marketplace, официальный магазин, посвящённый продаже модификаций для своих игр. Новая платформа позволит компании монетизировать контент, созданный сообществом, предлагая официальную витрину для независимых разработчиков, создающих моды для таких игр, как Grand Theft Auto V.

Cfx Marketplace внедряется в партнёрстве с Cfx.re, известной тем, что помогает создавать модификации для игр Rockstar. Внедрение будет постепенным, направленным на создание оптимизированного опыта как для создателей контента, так и для администраторов серверов, использующих эти модификации.

В первую волну разработчиков, подтвердивших своё участие на маркетплейсе, входят известные команды из сообщества: The Ambitioneers, Blue's Syn Scripts, BrunX Mods, Codesign, DirkScripts, Electus Scripts, KuzQuality, Lixeiro Charmoso, Loaf Scripts, London Studios, NTeam Development, ONX, Razed Mods, rcore, Retronix Development и RicX Scripts.

Уже запланировано присоединение ко второй волне разработчиков: CodeM, LB Phone, Tiger Scripts, NoPixel, Wasabi Scripts и Pickle Mods. Среди наиболее известных имён — Razed Mods, ответственные за впечатляющую модификацию NaturalVision, которая революционизирует графику GTA V.

Эта инициатива Rockstar следует растущей тенденции среди крупных разработчиков видеоигр, стремящихся формализовать и монетизировать экосистему моддинга, исторически поддерживаемую независимыми сообществами.

С помощью Cfx Marketplace компания сможет осуществлять больший контроль над распространяемым контентом и одновременно предлагать легитимную платформу для создателей, чтобы они могли продавать свои работы.