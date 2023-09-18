Rockstar Games поблагодарила фанатов GTA 5 за 10-летнюю поддержку ©

Rockstar Games опубликовала в социальных сетях пост с благодарностью за 10-летие GTA 5, который, однако, имеет оттенок прощания: команда разработчиков признала важный вклад многих пользователей, сыгравших в эту часть и её сетевых режимах, но теперь она готова к новым приключениям.

Ясно и очевидно, что между строк есть отсылки к все более близкому официальному анонсу GTA 6, новой главы, ставшей жертвой сенсационной утечки год назад и которая неизбежно заменит нынешнюю Grand Theft Auto как с точки зрения одиночного контента, так и платформы GTA Online.

«Сегодня, в 10-летие Grand Theft Auto V, мы хотели бы поблагодарить вас, наших игроков, за вашу невероятную поддержку на протяжении многих лет. Это удивительное сообщество стало причиной того, что GTA V пережила несколько поколений консолей и дала нам возможность расширять и обновлять GTA Online новыми функциями и контентом на протяжении этих десяти лет. Огромное спасибо от нас всем, кто играл, транслировал, создавал и делился историями мира Лос-Сантоса и округа Блейн, и мы надеемся, что вместе нам предстоит пережить еще много приключений!»