Rockstar Games вскоре прекратит поддержку Windows 7 и 8 в своих играх

Компания Rockstar Games прекратит поддержку двух старых версий Windows через три месяца и поэтому рекомендует владельцам ПК, использующим подобное программное обеспечение, до этого времени перейти на более новую операционную систему.
Если на ваших компьютерах до сих пор установлена Windows 7 или 8 и вы играете в игры от Rockstar Games, то вам следует приготовиться к неизбежным изменениям. Разработчик GTA объявил, что будет поддерживать указанное программное обеспечение до 30 января следующего года.
После этого у владельцев оборудования с устаревшими системами Microsoft могут возникнуть проблемы с загрузкой обновлений и даже с игрой в такие игры, как GTA Online.
Rockstar Games Launcher, позволяющий покупать и запускать игры разработчика на ПК, также перестанет корректно функционировать на Windows 7 и 8.
Стоит отметить, что сама компания Microsoft отказалась от Windows 7 еще в январе 2020 года, а Windows 8 перестала поддерживаться американским гигантом примерно три года спустя
Единственный совет, который Rockstar Games дает владельцам обеих вышеупомянутых версий систем, - это перейти на более новое программное обеспечение, причем сделать это "как можно скорее".
Разве у кого то есть Windows 7 и 8? Прошло уже столько лет и кому нужны эти операционки?)))
У меня семерка. Играю почти все современные игры, и хошь верь, хошь нет, но еще и обновления приходят
Надо идти Дальше в Будущие
а 8.1 будет еще поддерживатся или тоже капут?
8.1 это всё равно windows 8
Как-то двояко звучит. С одной стороны логично, а с другой, с учётом как редко у них выходят игры и какое кривое г их лаунчер это всё равно что выпевающему раз в год человеку сказать всем свои знакомым что он больше никогда не будет употреблять алкашку, как бы ты молодец но ты же и так не пил толком 🤔
Пох, репаки будут работать вечно. В отличие от "ЛиЦеНзИи".. ///