Rockstar Games вскоре прекратит поддержку Windows 7 и 8 в своих играх

Компания Rockstar Games прекратит поддержку двух старых версий Windows через три месяца и поэтому рекомендует владельцам ПК, использующим подобное программное обеспечение, до этого времени перейти на более новую операционную систему.

Если на ваших компьютерах до сих пор установлена Windows 7 или 8 и вы играете в игры от Rockstar Games, то вам следует приготовиться к неизбежным изменениям. Разработчик GTA объявил, что будет поддерживать указанное программное обеспечение до 30 января следующего года.

После этого у владельцев оборудования с устаревшими системами Microsoft могут возникнуть проблемы с загрузкой обновлений и даже с игрой в такие игры, как GTA Online.

Rockstar Games Launcher, позволяющий покупать и запускать игры разработчика на ПК, также перестанет корректно функционировать на Windows 7 и 8.

Стоит отметить, что сама компания Microsoft отказалась от Windows 7 еще в январе 2020 года, а Windows 8 перестала поддерживаться американским гигантом примерно три года спустя

Единственный совет, который Rockstar Games дает владельцам обеих вышеупомянутых версий систем, - это перейти на более новое программное обеспечение, причем сделать это "как можно скорее".