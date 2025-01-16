Rockstar Games закрыла проект Liberty City Preservation для GTA 5

Амбициозный мод Liberty City Preservation Project, переносивший культовый город Liberty City из GTA IV в мир GTA V, был официально закрыт. О решении сообщили создатели проекта на своем сервере в Discord.

Один из разработчиков, пользователь с ником nkjellman, заявил:

«Из-за неожиданного внимания к нашему проекту и после обсуждений с Rockstar Games мы приняли решение закрыть Liberty City Preservation Project. Мы благодарны за всю поддержку, которую проект получил, и продолжим работать над модификациями для серии Grand Theft Auto».

Команда моддеров World Travel создала одну из самых точных и детализированных адаптаций Liberty City. Мод включал в себя NPC, транспортные средства, звуковые эффекты из оригинальной игры и даже полностью функционирующую систему метро.

Пользователи начали высказывать предположения, что закрытие мода может быть связано с планами Rockstar Games и Take-Two Interactive выпустить официальный ремастер GTA IV. Однако на момент написания статьи никаких официальных заявлений от компаний не поступало.

Это далеко не первый случай, когда Rockstar Games закрывает или угрожает судебным разбирательством в отношении фанатских модов, и, вероятно, не последний.

Поклонники проекта выразили разочарование его закрытием, отмечая, что он стал настоящим достижением в области моддинга и получил массовое признание в сообществе. Что будет дальше с командой разработчиков, пока неизвестно.