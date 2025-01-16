Rockstar Games закрыла проект Liberty City Preservation для GTA 5

Амбициозный мод Liberty City Preservation Project, переносивший культовый город Liberty City из GTA IV в мир GTA V, был официально закрыт. О решении сообщили создатели проекта на своем сервере в Discord.
Один из разработчиков, пользователь с ником nkjellman, заявил:
«Из-за неожиданного внимания к нашему проекту и после обсуждений с Rockstar Games мы приняли решение закрыть Liberty City Preservation Project. Мы благодарны за всю поддержку, которую проект получил, и продолжим работать над модификациями для серии Grand Theft Auto».
Команда моддеров World Travel создала одну из самых точных и детализированных адаптаций Liberty City. Мод включал в себя NPC, транспортные средства, звуковые эффекты из оригинальной игры и даже полностью функционирующую систему метро.
Пользователи начали высказывать предположения, что закрытие мода может быть связано с планами Rockstar Games и Take-Two Interactive выпустить официальный ремастер GTA IV. Однако на момент написания статьи никаких официальных заявлений от компаний не поступало.
Это далеко не первый случай, когда Rockstar Games закрывает или угрожает судебным разбирательством в отношении фанатских модов, и, вероятно, не последний.
Поклонники проекта выразили разочарование его закрытием, отмечая, что он стал настоящим достижением в области моддинга и получил массовое признание в сообществе. Что будет дальше с командой разработчиков, пока неизвестно.
пидарасы, как всегда
Я вот не понимаю таких разработчиков, которые душат мододелов. Они же по сути игре вторую жизнь дают, а они сразу прикрывают и запрещают. Самые настоящие душнилы.
Рокам поддерживает жизнь их мультиплеер.
Жадные ублюдки в очередной раз доказали что таким выродкам нет ни доверия ни жалости, только торрент играм этих мрaзей.
Ну заплачь еще)
Чего же Take-Two не может закрыть RP сервера по SA и 5?!
Я не особо знаком с особенностями функционирования защиты авторского права и интеллектуальной собственности в целом в США, но ведь мододелы не зарабатывали на этом моде? Если так, то какие основания для возможного судебного иска?
Все права на моды всегда принадлежат разработчикам игр. Мододелы бесправны. Это касается всех игр. Любой мод, который ты сделаешь, по закону принадлежит разработчикам или издателю игры... и только они могут решать - жить твоему моду или умереть. В случае судебного иска суд априори встанет на сторону разработчика игры. Для мододела выиграть суд шанс нулевой.
А когда то был слух что они всё карту из 4 части перенесут в гта онлайн но чёт ничего не вышло.
И не выйдет.
*читает оскорбление в сторону кокстар*
ну вот гнобите гнобите, а как только гта 6 выйдет ,вы тут же побежите отдавать свои 10 000 рублей, за игру! во смехота, умора честно слово!
я вот честно, не верю во все это! как буд-то читаю статью из желтой прессы! где якобы мододелы закрылись и слились по предъявам разработчика! а что мешает разработчикам мода собрать донат, закрыть проект, и сказать что нам угрожает кокстар, где доказательства? НЕ ВЕРЮ!
да побегут только ущербные олени готовые целовать в пятую точку всех кого ни попадя а нормальные люди подождут пиратку
не понимаю этого хайпа на счет гта, пробовал гта 3, вайс и СА, все одно и тоже как под копирку было во всех трех играх, в 4-ке вангую тоже самое и в 5 тоже и в 6 тоже самое будет. Им бы реально что-то новое сделать, например GTA 7 Future Wars о далеком будущем 27 века например, США 27 век, войны могущественных мега корпораций, полеты к другим солнечным системам, управление зведолетами, бластеры и проче прочее, вот это может стать хитом а про современность игры уже приелись всем и не интересны.
ну тут ты немного не прав, если говорить о 3 части и по Сан Андрес тут ты прав они и правда как под копирку, но вот 4 и 5 часть кардинально отличаются ине только от общей серии но и от друг-друга кардинально.
нужна новая ветьвь сюжета, про далекое далекое будущее это самое выгодное, продажи дейтсвительно попрут.
А еще круто если там воссоздадут весь мир можно будет прийти к себе на улицу зайти в дом и увидеть что ты там сидишь в игру играешь! Еще корованы грабить!
Ой, да будто вы не знали! "Ни когда не было и вот те снова". Рокстар все такие проекты закрывают.
вполне ожидаемый результат
Я так и знал, что их удалят, как обычно, запрещены авторские права вот и банят XD
Как неожиданно... // Александр Рудой
Накаркали в роликах сплетники!!
Я вот одного не пойму, новость конечно имеет "негативный окрас".
Но зачем минусовать пост?
Карасик сделал нормальную статью, а его минусанули так, как будто он говорит от лица компании RockStar XD
и тебя щас вон заминусуют. и меня. на всех минусов хватит ))
создателям модов надо в даркнет переходить и там в закрытых сообществах собирать донаты биткоинами и потом уже на торренты сливать сборки модов, зачем в открытую все анонсировать что бы закрыли мод потом, надо мододелам в даркнет перебираться и там уже все это делать но нет не учатся они и каждый раз на одни и теже грабли наступают.
А лучше всего мододелам в РФ переезжать и заливать моды сразу же на рутрекер, в РФ всеравно гта не продается же и представительства рокстаров тут нет.