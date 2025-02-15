Rockstar может продолжить поддержку онлайн-режима GTA 5 после выхода новой части

В недавнем интервью генеральный директор Take-Two ответил на вопрос о том, почему игроки должны продолжать покупать внутриигровую валюту для GTA Online, если с релизом GTA 6 выйдет новая версия сетевого режима. Зельник намекнул, что разработчики могут сохранить поддержку игры.

Зельник заявил, что его комментарии носят теоретический характер, так как он не может обсуждать конкретные проекты (например, GTA 6 Online), пока они официально не анонсированы. Однако он добавил, что Take-Two обычно поддерживает свои старые игры, если игроки заинтересованы и продолжают в них играть.

В качестве примера он привёл ситуацию с NBA 2K Online, которая была выпущена в Китае в 2012 году, а затем в 2017 году появилась её новая версия — NBA 2K Online 2. При этом компания не прекратила поддержку первой игры, и обе версии до сих пор доступны на рынке.

GTA Online остаётся одним из самых популярных онлайн-режимов, ежедневно в него заходят порядка 150 тысяч игроков только на платформе Steam. Мультиплееру GTA 5 уже десять лет, и за это время игроки провели в нём сотни часов, принеся невероятную прибыль Rockstar и Take-Two. Учитывая, что сообщество GTA Online только продолжает расти, разработчики почти наверняка продолжат его поддержку даже после выхода Grand Theft Auto VI и нового сетевого режима.

Кстати, ранее стало известно, что разработчики могут выпустить сюжетную кампанию и мультиплеер GTA 6 отдельно, чтобы сохранить ценник в 60 долларов. Другие аналитики считают, что повышение стоимости игры может подтолкнуть других издателей к аналогичным действиям, что спасёт игровую индустрию от застоя.

Напомним, что релиз GTA 6 намечен на осень 2025 года. Игра выйдет на PS5 и консолях Xbox Series, а позже появится и на ПК.