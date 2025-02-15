Rockstar может продолжить поддержку онлайн-режима GTA 5 после выхода новой части

В недавнем интервью генеральный директор Take-Two ответил на вопрос о том, почему игроки должны продолжать покупать внутриигровую валюту для GTA Online, если с релизом GTA 6 выйдет новая версия сетевого режима. Зельник намекнул, что разработчики могут сохранить поддержку игры.
Зельник заявил, что его комментарии носят теоретический характер, так как он не может обсуждать конкретные проекты (например, GTA 6 Online), пока они официально не анонсированы. Однако он добавил, что Take-Two обычно поддерживает свои старые игры, если игроки заинтересованы и продолжают в них играть.
В качестве примера он привёл ситуацию с NBA 2K Online, которая была выпущена в Китае в 2012 году, а затем в 2017 году появилась её новая версия — NBA 2K Online 2. При этом компания не прекратила поддержку первой игры, и обе версии до сих пор доступны на рынке.
GTA Online остаётся одним из самых популярных онлайн-режимов, ежедневно в него заходят порядка 150 тысяч игроков только на платформе Steam. Мультиплееру GTA 5 уже десять лет, и за это время игроки провели в нём сотни часов, принеся невероятную прибыль Rockstar и Take-Two. Учитывая, что сообщество GTA Online только продолжает расти, разработчики почти наверняка продолжат его поддержку даже после выхода Grand Theft Auto VI и нового сетевого режима.
Кстати, ранее стало известно, что разработчики могут выпустить сюжетную кампанию и мультиплеер GTA 6 отдельно, чтобы сохранить ценник в 60 долларов. Другие аналитики считают, что повышение стоимости игры может подтолкнуть других издателей к аналогичным действиям, что спасёт игровую индустрию от застоя.
Напомним, что релиз GTA 6 намечен на осень 2025 года. Игра выйдет на PS5 и консолях Xbox Series, а позже появится и на ПК.
школьники донатят в гта 5 поэтому да
Школьники? Они читами занимаются. А донатят те, которые стримят) и в основном иностранцы.
Уж точно не школьники у них вагон и маленькая тележка времени.
ну естессно- даже когда она выйдет на пк, думаю далеко не все смогут потянуть системные требования и еще пару лет будут гонять в пятерку. удивляет другое- неужели после введения кайо-перико еще остались люди, которые покупают внутриигровую валюту за реал?
О ее старина King Diamond :)
Ну так, пока на ПК выйдет 6 часть, ещё с Сыча 2 можно бабок поднять, да и на ПС4, вроде, обновления ещё выходят для игры.
а может и нет. если игра не снискает моментальной популярности, то гта5 отключат очень быстро, имхо
Только минимальная поддержка и останется. Если будет новый онлайн, придётся постараться чтобы его купили и ушли из старого.
Довыпустят заготовленный контент и начнут крутить одни и те же собыття, как в рдо
А что им помешает этого не делать?
Ну это правильно! Зачем резать курицу которая несет золотые яйца.
Конечно они не бросят онлайн, на пк же зажали релиз сделать сразу
орно будет когда все консольщики будут в 6ку играть, а любители онлайнмочи гта5 получат от ракстаров какую нибудь утешительную бесплатную майку с лого гта6 и предложение купить еще бустеров опыта
Это они так намекают, что не возлагают на онлайн GTA 6 особых надежд.
они так намекают, чиотобы ее прекращали донатить в пятерке неотЭ
Ага, щас бы он еще сказал, чтобы переставали донатить в пятерку.
Если бы онлайн не трогал выпуск сюжетного длц, а за взлета гта онлайн 0 длц, всё ушло в онлайн, притом что времени прошло уже очень много.
А может и не продолжить. Но скорее да чем нет. но может быть и нет но скорее всего да потому что может быть нет хотя скорее да чем нет или нет чем да но всё же наверное может быть да чем нет и так можно клепать новости до пенсии (вашей)
А что если это правда?
правда что если да правда что нет или правда что да или нет? какую правду ты имеешь ввиду
Да
это уже давно известный факт, а пока будет онлайн поддерживат ся для 5 части, про онлайн для 6 можно забыть
Все мы знаем, что т.н. "ГТА 6"- это на самом деле "ГТА Онлайн Донать-побольше-лoшок-эдишен"
Купил давно за два косаря пятую часть,так и не прошел.Все игры у Рокстар это как гта по графике и геймплею,вообще не развиваются.