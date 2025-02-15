ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 33 120 оценок

Rockstar может продолжить поддержку онлайн-режима GTA 5 после выхода новой части

Simple Jack
Новости

В недавнем интервью генеральный директор Take-Two ответил на вопрос о том, почему игроки должны продолжать покупать внутриигровую валюту для GTA Online, если с релизом GTA 6 выйдет новая версия сетевого режима. Зельник намекнул, что разработчики могут сохранить поддержку игры.

Зельник заявил, что его комментарии носят теоретический характер, так как он не может обсуждать конкретные проекты (например, GTA 6 Online), пока они официально не анонсированы. Однако он добавил, что Take-Two обычно поддерживает свои старые игры, если игроки заинтересованы и продолжают в них играть.

В качестве примера он привёл ситуацию с NBA 2K Online, которая была выпущена в Китае в 2012 году, а затем в 2017 году появилась её новая версия — NBA 2K Online 2. При этом компания не прекратила поддержку первой игры, и обе версии до сих пор доступны на рынке.

GTA Online остаётся одним из самых популярных онлайн-режимов, ежедневно в него заходят порядка 150 тысяч игроков только на платформе Steam. Мультиплееру GTA 5 уже десять лет, и за это время игроки провели в нём сотни часов, принеся невероятную прибыль Rockstar и Take-Two. Учитывая, что сообщество GTA Online только продолжает расти, разработчики почти наверняка продолжат его поддержку даже после выхода Grand Theft Auto VI и нового сетевого режима.

Кстати, ранее стало известно, что разработчики могут выпустить сюжетную кампанию и мультиплеер GTA 6 отдельно, чтобы сохранить ценник в 60 долларов. Другие аналитики считают, что повышение стоимости игры может подтолкнуть других издателей к аналогичным действиям, что спасёт игровую индустрию от застоя.

Напомним, что релиз GTA 6 намечен на осень 2025 года. Игра выйдет на PS5 и консолях Xbox Series, а позже появится и на ПК.

Источник  
-11
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
антон фекалисимо

школьники донатят в гта 5 поэтому да

3
JustA_NiceGuy

Школьники? Они читами занимаются. А донатят те, которые стримят) и в основном иностранцы.

2
kotasha

Уж точно не школьники у них вагон и маленькая тележка времени.

1
Alex Row

ну естессно- даже когда она выйдет на пк, думаю далеко не все смогут потянуть системные требования и еще пару лет будут гонять в пятерку. удивляет другое- неужели после введения кайо-перико еще остались люди, которые покупают внутриигровую валюту за реал?

2
denphegor

О ее старина King Diamond :)

1
lowkek

Ну так, пока на ПК выйдет 6 часть, ещё с Сыча 2 можно бабок поднять, да и на ПС4, вроде, обновления ещё выходят для игры.

2
BigusDickus

а может и нет. если игра не снискает моментальной популярности, то гта5 отключат очень быстро, имхо

1
Bargainer

Только минимальная поддержка и останется. Если будет новый онлайн, придётся постараться чтобы его купили и ушли из старого.

1
prorock

Довыпустят заготовленный контент и начнут крутить одни и те же собыття, как в рдо

3
Миханик Шестеренкин

А что им помешает этого не делать?

0
ProPsyh

Ну это правильно! Зачем резать курицу которая несет золотые яйца.

0
Kostya Bashmakov

Конечно они не бросят онлайн, на пк же зажали релиз сделать сразу
орно будет когда все консольщики будут в 6ку играть, а любители онлайнмочи гта5 получат от ракстаров какую нибудь утешительную бесплатную майку с лого гта6 и предложение купить еще бустеров опыта

0
Ahnx

Это они так намекают, что не возлагают на онлайн GTA 6 особых надежд.

0
prorock

они так намекают, чиотобы ее прекращали донатить в пятерке неотЭ

0
prorock

Ага, щас бы он еще сказал, чтобы переставали донатить в пятерку.

0
kotasha

Если бы онлайн не трогал выпуск сюжетного длц, а за взлета гта онлайн 0 длц, всё ушло в онлайн, притом что времени прошло уже очень много.

0
1barac9U7ada7

А может и не продолжить. Но скорее да чем нет. но может быть и нет но скорее всего да потому что может быть нет хотя скорее да чем нет или нет чем да но всё же наверное может быть да чем нет и так можно клепать новости до пенсии (вашей)

-1
TheNikolay00

А что если это правда?

0
1barac9U7ada7 TheNikolay00

правда что если да правда что нет или правда что да или нет? какую правду ты имеешь ввиду

0
TheNikolay00 1barac9U7ada7

Да

0
Lelik_mc_kawai

это уже давно известный факт, а пока будет онлайн поддерживат ся для 5 части, про онлайн для 6 можно забыть

-1
UnsophisticatedEleazar

Все мы знаем, что т.н. "ГТА 6"- это на самом деле "ГТА Онлайн Донать-побольше-лoшок-эдишен"

-2
Саша Лайк

Купил давно за два косаря пятую часть,так и не прошел.Все игры у Рокстар это как гта по графике и геймплею,вообще не развиваются.

-2