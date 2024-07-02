Rockstar начала добавлять контент из GTA 6 в GTA Online

Пользователи GTA Online обнаружили, что Rockstar Games начинает переносить в GTA Online элементы из будущей игры GTA 6. Недавно обновленный контент Bounty Hunt включает как минимум один предмет, связанный с GTA 6, что удивляет игроков.

Пользователь Reddit DogWifDreads заметил серебряное ожерелье, которое ранее появлялось в трейлере GTA 6, на вечеринке у бассейна. Такое же ожерелье теперь доступно и в GTA Online, что вызвало большой интерес среди фанатов.

Игроки в восторге от добавления этих предметов, хотя они мало влияют на игровой процесс. Многие пользователи начали размышлять, какие еще элементы из GTA 6 могли быть добавлены в GTA Online. Некоторые люди заметили сходство между новыми машинами и татуировками и теми, которые можно увидеть в рекламных материалах GTA 6.

Эти открытия только усиливают ожидания выхода GTA 6, который запланирован на 2025 год на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игроки сейчас ищут новые пасхалки, так что не исключено, что их будет появляться всё больше и больше.