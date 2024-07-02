Rockstar начала добавлять контент из GTA 6 в GTA Online

Пользователи GTA Online обнаружили, что Rockstar Games начинает переносить в GTA Online элементы из будущей игры GTA 6. Недавно обновленный контент Bounty Hunt включает как минимум один предмет, связанный с GTA 6, что удивляет игроков.
Пользователь Reddit DogWifDreads заметил серебряное ожерелье, которое ранее появлялось в трейлере GTA 6, на вечеринке у бассейна. Такое же ожерелье теперь доступно и в GTA Online, что вызвало большой интерес среди фанатов.
Игроки в восторге от добавления этих предметов, хотя они мало влияют на игровой процесс. Многие пользователи начали размышлять, какие еще элементы из GTA 6 могли быть добавлены в GTA Online. Некоторые люди заметили сходство между новыми машинами и татуировками и теми, которые можно увидеть в рекламных материалах GTA 6.
Эти открытия только усиливают ожидания выхода GTA 6, который запланирован на 2025 год на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игроки сейчас ищут новые пасхалки, так что не исключено, что их будет появляться всё больше и больше.
Пдзц хомячки). А новость так вообще ниочёмная.
Ясно. В 2025 просто выйдет обнова с картой вайс где еще подтянут графон, а главные герои будут выдавать игроку "увлекательные" задания по грабежу забегаловок и сбора 20 пакетов по всему городу
ещё будет миссия - кофе проституткам занести.
Новость десятилетия: в GTA добавили ожерелье.
в ето gовно онлайн кто-то играет ?
К сожалению.
рокстару всё также пофиг на читаков ?
Начали с ожерелья а закончат обновлением онлайна до gta 6.
Gta 5 самая лучшая,самая веселая,самая классная игра на свете.В нее можно играть со своими лучшими друзьями и получить море весёлого удовольствия!