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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 29 186 оценок

Rockstar начала добавлять контент из GTA 6 в GTA Online

monk70
Новости

Пользователи GTA Online обнаружили, что Rockstar Games начинает переносить в GTA Online элементы из будущей игры GTA 6. Недавно обновленный контент Bounty Hunt включает как минимум один предмет, связанный с GTA 6, что удивляет игроков.

Пользователь Reddit DogWifDreads заметил серебряное ожерелье, которое ранее появлялось в трейлере GTA 6, на вечеринке у бассейна. Такое же ожерелье теперь доступно и в GTA Online, что вызвало большой интерес среди фанатов.

Игроки в восторге от добавления этих предметов, хотя они мало влияют на игровой процесс. Многие пользователи начали размышлять, какие еще элементы из GTA 6 могли быть добавлены в GTA Online. Некоторые люди заметили сходство между новыми машинами и татуировками и теми, которые можно увидеть в рекламных материалах GTA 6.

Эти открытия только усиливают ожидания выхода GTA 6, который запланирован на 2025 год на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игроки сейчас ищут новые пасхалки, так что не исключено, что их будет появляться всё больше и больше.

-19
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Котян Сутоевич
Игроки в восторге от добавления этих предметов

Пдзц хомячки). А новость так вообще ниочёмная.

21
DenisVTR

Ясно. В 2025 просто выйдет обнова с картой вайс где еще подтянут графон, а главные герои будут выдавать игроку "увлекательные" задания по грабежу забегаловок и сбора 20 пакетов по всему городу

13
Димка2010

ещё будет миссия - кофе проституткам занести.

0
win4ever

Новость десятилетия: в GTA добавили ожерелье.

6
ЛАГАРИУМ

в ето gовно онлайн кто-то играет ?

5
Nephth Renar

К сожалению.

5
DisloyalLynton

рокстару всё также пофиг на читаков ?

1
Bargainer

Начали с ожерелья а закончат обновлением онлайна до gta 6.

-1
Lvinomord

Gta 5 самая лучшая,самая веселая,самая классная игра на свете.В нее можно играть со своими лучшими друзьями и получить море весёлого удовольствия!

-3