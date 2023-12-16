Rockstar начала раздачу подарков в GTA Online в честь своего 25-летия

Компания Rockstar начала отмечать своё 25-летие с момента основания. В честь этого разработчики GTA объявили о бесплатной раздаче подарков в GTA Online.
На данный момент в игре можно получить тематическую одежду в честь 25-летия Rockstar, раскраску «Knuckleduster Sport» на Itali GTO Stinger TT, а также костюмы Тревора, Майкла и Франклина.
13 декабря Sony представила свежее наполнение для расширенной подписки PlayStation Plus. Владельцы сервиса бесплатно получат GTA 5.
Чет награды все хуже и хуже.Лучше бы выкатили обнову С Майклом в гта онлайн
Майки... И почему я совсем не удивлен
Костюмы Тревора, Майкла и Франклина - дали уже давно.