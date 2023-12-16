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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 25 617 оценок

Rockstar начала раздачу подарков в GTA Online в честь своего 25-летия

Simple Jack

Компания Rockstar начала отмечать своё 25-летие с момента основания. В честь этого разработчики GTA объявили о бесплатной раздаче подарков в GTA Online.

На данный момент в игре можно получить тематическую одежду в честь 25-летия Rockstar, раскраску «Knuckleduster Sport» на Itali GTO Stinger TT, а также костюмы Тревора, Майкла и Франклина.

13 декабря Sony представила свежее наполнение для расширенной подписки PlayStation Plus. Владельцы сервиса бесплатно получат GTA 5.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
StingFly48

Чет награды все хуже и хуже.Лучше бы выкатили обнову С Майклом в гта онлайн

4
Groza9

Майки... И почему я совсем не удивлен

2
Holbrook

Костюмы Тревора, Майкла и Франклина - дали уже давно.

0