Rockstar объявила дату выхода крупного обновления Agents of Sabotage для GTA Online

Rockstar Games официально подтвердила дату релиза крупного обновления Agents of Sabotage для GTA Online. Новый контент станет доступен уже 10 декабря, добавляя захватывающие задания и новые возможности.

В центре сюжета обновления — бывший агент ФРБ Джоди Маршалл, сохранившая доступ к секретным файлам Бюро. Вместе с ней и рулевым Павлом игрокам предстоит планировать ограбления на швейной фабрике Darnell Bros.

Кроме того, в 2025 году на ПК выйдет обновлённая версия GTA 5, включающая графические улучшения, доступные ранее на PS5 и Xbox Series X|S.