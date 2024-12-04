Rockstar объявила дату выхода крупного обновления Agents of Sabotage для GTA Online

Rockstar Games официально подтвердила дату релиза крупного обновления Agents of Sabotage для GTA Online. Новый контент станет доступен уже 10 декабря, добавляя захватывающие задания и новые возможности.
В центре сюжета обновления — бывший агент ФРБ Джоди Маршалл, сохранившая доступ к секретным файлам Бюро. Вместе с ней и рулевым Павлом игрокам предстоит планировать ограбления на швейной фабрике Darnell Bros.
Кроме того, в 2025 году на ПК выйдет обновлённая версия GTA 5, включающая графические улучшения, доступные ранее на PS5 и Xbox Series X|S.
тю 2025 год. нафиг надо
Зашел недавно в онлайн, игроков вообще не было, пришлось чтобы найти гонку менять сервер
онлайн упал из за античита, читеры с платными читами так и заходят, раньше защищались бесплатными античитами (я так делал) играл с ГМ, а то начинают то орбиталкой, то какой то хренью постоянно взрывающейся лупить. Сначала античиту обрадовался, зашел, во второй сесии уже началось тп меня в небо и сбрасываение оттуда..
Ну, вот вам и трейлер, который вы вычисляли по лунным циклам, иди0ты...
Ясно понятно это они вместо трейлера гта 6 я так понимаю выпустили.
специально видно держали чтоб на хайпе угта 6 поторговать старьем
А чем тут торгуют? Обновление бесплатное и доступно всем. Если в обновлении будет еще одно предприятие, то оно максимум будет стоить 6 лямов. Это 3 раза вынести остров или казино. Ну или через ночной клуб день пофармить.
Нудятина этот ваш Жта, где 6-стая часть? Ни одного трейлера нового
Да не будет её никогда. Разве ещё никто этого не понял? На фоне провала трилогий им нужно было кинуть кость, чтобы поднять свои акции, и на их фоне уже чтоб дальше толкать свои обновления для онлайна.
Главный хейтер в здании
Зачем тебе 6я, если это нудятина?