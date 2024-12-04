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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 31 618 оценок

Rockstar объявила дату выхода крупного обновления Agents of Sabotage для GTA Online

butcher69
Новости

Rockstar Games официально подтвердила дату релиза крупного обновления Agents of Sabotage для GTA Online. Новый контент станет доступен уже 10 декабря, добавляя захватывающие задания и новые возможности.

В центре сюжета обновления — бывший агент ФРБ Джоди Маршалл, сохранившая доступ к секретным файлам Бюро. Вместе с ней и рулевым Павлом игрокам предстоит планировать ограбления на швейной фабрике Darnell Bros.

Кроме того, в 2025 году на ПК выйдет обновлённая версия GTA 5, включающая графические улучшения, доступные ранее на PS5 и Xbox Series X|S.

-17
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

тю 2025 год. нафиг надо

1
My life is a game

Зашел недавно в онлайн, игроков вообще не было, пришлось чтобы найти гонку менять сервер

0
Melsinner

онлайн упал из за античита, читеры с платными читами так и заходят, раньше защищались бесплатными античитами (я так делал) играл с ГМ, а то начинают то орбиталкой, то какой то хренью постоянно взрывающейся лупить. Сначала античиту обрадовался, зашел, во второй сесии уже началось тп меня в небо и сбрасываение оттуда..

2
Player is Ready

Ну, вот вам и трейлер, который вы вычисляли по лунным циклам, иди0ты...

-1
kotasha

Ясно понятно это они вместо трейлера гта 6 я так понимаю выпустили.

-1
Wolfenstein

специально видно держали чтоб на хайпе угта 6 поторговать старьем

-3
Алан Битаров

А чем тут торгуют? Обновление бесплатное и доступно всем. Если в обновлении будет еще одно предприятие, то оно максимум будет стоить 6 лямов. Это 3 раза вынести остров или казино. Ну или через ночной клуб день пофармить.

1
Trezvopoy

Нудятина этот ваш Жта, где 6-стая часть? Ни одного трейлера нового

-4
Cockstar Games

Да не будет её никогда. Разве ещё никто этого не понял? На фоне провала трилогий им нужно было кинуть кость, чтобы поднять свои акции, и на их фоне уже чтоб дальше толкать свои обновления для онлайна.

-7
Trezvopoy Cockstar Games

Главный хейтер в здании

2
spaMER_ID

Зачем тебе 6я, если это нудятина?

3