Rockstar опубликовала системные требования к обновлённой версии Grand Theft Auto 5 на ПК

Rockstar сообщила, что некст-ген обновление для ПК-версии Grand Theft Auto 5 выйдет 4 марта. Этот патч принесет новые эффекты трассировки, которые будут эксклюзивными для ПК. Кроме того, оно добавит поддержку NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3.0.
Как отметила Rockstar, GTA 5 на ПК будет поддерживать RTGI и RTAO, а также отражения и тени с трассировкой лучей (которые были доступны на консолях). Более того, команда добавит поддержку DirectStorage. Таким образом, геймеры на ПК могут ожидать более быстрой загрузки с использованием SSD. Кроме того, патч добавит улучшенный звук с поддержкой Dolby Atmos и улучшенную точность речи, кат-сцен и музыки.
Rockstar также поделилась требованиями к ПК для этого обновления следующего поколения GTA5. По их словам, геймерам на ПК как минимум понадобится Intel Core i7 4770 или AMD FX 9590 с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GTX 1630 или AMD Radeon RX 6400. Такая конфигурация ПК позволит вам запустить игру без ее эффектов RT.
Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT. Вам также понадобится 105 ГБ свободного места на диске.
Я бы очень хотел,чтобы 4 так же обновили.
4 - это тормознутое дерьмо, не знаю , почему тупые так от него тащатся
Там кто-то типа на Машкова похож. Пизнес!!!
.........
сюжетно как минимум лучше той же комедийной пятерки, а также реакцией npc на попадание. чувствуешь будто бы силу этого оружия и какой урон
да ни чего там не чувствуешь. Я свои ощущения излагаю. Пятая часть мне понравилась. А самая лучшая, которая оставила у меня осадок на душе - это первая трёхмерная ГТА 3
иди лечи голову д*лба*б
Ох! Чувствую засерут это обновление, если оно будет не опциональным. Особенно владельцы слабых компов.
В рекомендованных 3060 на 8ГБ! Я очень сомневаюсь, что засерут.
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны;)
Большой Куш©
«Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчёт Вселенной я не уверен» ©
Для слабых комп останется ванильная версия.
Ну тогда бурления будет поменьше, но мне кажется, бурление будет. Современным человекам, только дай повод.
Зачем ей DLSS, если она в 4К на древних картах летает?
так трассировку же добавят и будет тормозить на 5090
Чтобы наконец в игре появилась нормальная сглажка)
Думайте батенька! Думайте!
Поддержка технологий AMD FSR1, AMD FSR3 и Nvidia DLSS 3. Может сейчас и сглаживание FSR появится.А то там реально устаревшая технология msaa сглаживания и эффективность от неё не очень, а фпс сажает здорово.
Размыливатель
Мда уж 12 лет с момента релизы игры прошло, а ее все доят и доят
доят ваш Скайрим уже 15 год, и каждый новый ремастер нужно покупать отдельно. А тут первый ремастер для ПК и абсолютно бесплатно для обладателей пятерки. Не доят, а поддерживают.
Я бы сказал поддерживают, а не доят.
Про Half-Life же не говорят, что ее доят?
С языка снял:)
я так понимаю ты в гта онлайн не играл))))
А тут речь не про онлайн, а про всю игру. Значит действительно можно назвать поддержкой, а не дойкой.
Да насрать!
Rtgi и rtao - уважаемо, два проблемных места оригинала)
Может чутка дальность прорисовки еще объектов увеличат. Было бы неплохо.
Там дальность прорисовки на ПК, и в ориге хорошей была
Только в одиночной игре.. в онлайне там ничего не видно дальше ног, и плотность авто и НПС просто ужасная
Основные изменяя это было тени с высокой дальностью прорисовки и всякие эффекты.
А ну я в онлик не играю, из-за читерастов. Не знал
Всё же они как то долго прокопались с патчем хоть и бесплатно но походу тонкий намёк что возможно гта 6 придётся также долго ждать на пк.
Так исторически сложилось
Наконец-то. Это мы ждём.
ВСЕМ ПОХЕР НА трассировки
DLSS 3? А че не 4, она ж понтовая, там гостинга нет и всё такое.
Чем они в этой игре 13-года хотят еще удивить?
а где 6 ?
И зачем это? К чему? Лучше бы они сингловый контент добавили.
Ах да, я и забыл... уже некому добавлять...
Было бы не плохо, если игру со временем переведут на топчиковый Unreal Engine 5, чтоб текстурки выглядели в купе с rtx лучиками гипер помпезно🤗 Этакий клон по графонию GTA6, самую сверхидеальную игру, которую ждёт весь мир. Ибо наступило время священного графония 🙏 // New Show
трасировку хаха // Андрей Павлов
???? // Mikhail Tsyganov
Новое слово узнал))))? // Mikhail Tsyganov
Что курил? // Андрей Павлов
Ты в себе чел?))) свое сообщение читай // Mikhail Tsyganov
Интересно, а починили ли провалы миссий, у многих если больше 60 кадров в секунду, то когда начинаешь играть у автомагазина Симона Етаряна, то выскакивает ошибка (сделка не удалась или что-то в этом роде), ну или если больше 144 кадров картинка, то камера дергалась, заметил не только у себя эти проблемы
Так выстави в настройках 60 фпс и играй без проблем. Тут же всё починится. Проблемы не вижу.
Нафига столько надо? Заблочил на 60 и избавился от всех проблем. Не вижу причин здесь со стороны разработчиков что-то делать.
то есть системные требования вырастут? это плохо...
вырастут кто включит некстген версию, а те кто оставит классическую, ни чего не изменится
И чего даже 10 баксов за это не попросят?
Ну тупыыыые, выкатили бы ГТА 5 REMASTERED Remaster
Как компания мудрых японцев
Соснолики только такое хавать будут. Нормальные люди сразу наxер пошлют барыг.
Донатный свитфх с псевдо лучами все равно не переплюнет)
Как пример
https://www.youtube.com/watch?v=CeW5oSPzRvY&ab_channel=DubStepZz
А что тут "переплёвывать"? Убитую гамму, накрученную контрастность, графические баги?)
Я имею в виду лучи. В моде лучи лучше сымитировали, чем роками с консольной версии.
Как можно имитировать лучи модом, работающим в пространстве экрана?)
системные требования. к игре 2013 года. попрошу заметить. куртка помоги
Обнова будет отдельным клиентом.Останется оригинальная игра и отдельно обновлённая.Новость на сайте рокстар почитай.
Если это так, то это хорошо.
Это так и будет. Можно будет перенести весь прогресс в обновлённую игру.
Ну так, ртх добавили.
Текстуры останутся прежними?
Вряд ли.И считай на ПК обнова однозначно получше выглядеть будет чем на консолях.
текстуры останутся ,просто лучи будут и все
В минималках не будет лучей, но зачем то их повысили.
потому что щас никто не будет писать в минималках gtx 750
Ну не просто так написали наверное, а реально улучшения есть.
Некстген)) Смешно
Ластген)
Тихий Дэн
Системные требования неадекватные.
Посмотрим на графоний когда выйдет.
Ну если указаны системные требования чисто для трассировки лучей,то вполне норм. Такая "неудачная" видеокарта,как 6400 поддерживает лучи минимально. Там есть RT- ядра. Может хоть запустит трассировку,пусть экономные геймеры порадуются. Надеюсь,что я угадал и моя мысль верна)
С частичными лучами, при этом в рекомендованных стоит 3060 на 8гб, даже не на 12, которая мощнее. Очень даже адекватные системки.
Надеюсь это дерьмище будет необязателтным. Мне хватило изуродованного ведьмака, ремастера 3 ассасина и трилогии классической гта. Но если ведьмака я смог откатить, ремастер 3 ассасина сделали отдельной игрой (убрав из магазина оригинал), то по поводу этой игры меня терзают смутные сомнения. Лучше бы сделали нормальный ремейк миднайт клаб лос анджелес, или выпустили быстрей 6 часть, а не пиннали этот истлевший труп с самой хреновой сыжетной линией во всей франшизе.
Прежде чем писать нужно почитать на сайте R, где сказано что они оставят классическую версию гта
https://www.rockstargames.com/ru/newswire/article/akk98a4o755825/free-upgrade-for-grand-theft-auto-v-on-pc-coming-march-4?ref=libertycity.net&ysclid=m7dps1byrn200146697