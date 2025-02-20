Rockstar опубликовала системные требования к обновлённой версии Grand Theft Auto 5 на ПК

Rockstar сообщила, что некст-ген обновление для ПК-версии Grand Theft Auto 5 выйдет 4 марта. Этот патч принесет новые эффекты трассировки, которые будут эксклюзивными для ПК. Кроме того, оно добавит поддержку NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3.0.

Как отметила Rockstar, GTA 5 на ПК будет поддерживать RTGI и RTAO, а также отражения и тени с трассировкой лучей (которые были доступны на консолях). Более того, команда добавит поддержку DirectStorage. Таким образом, геймеры на ПК могут ожидать более быстрой загрузки с использованием SSD. Кроме того, патч добавит улучшенный звук с поддержкой Dolby Atmos и улучшенную точность речи, кат-сцен и музыки.

Rockstar также поделилась требованиями к ПК для этого обновления следующего поколения GTA5. По их словам, геймерам на ПК как минимум понадобится Intel Core i7 4770 или AMD FX 9590 с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GTX 1630 или AMD Radeon RX 6400. Такая конфигурация ПК позволит вам запустить игру без ее эффектов RT.

Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT. Вам также понадобится 105 ГБ свободного места на диске.