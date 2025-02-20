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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 33 228 оценок

Rockstar опубликовала системные требования к обновлённой версии Grand Theft Auto 5 на ПК

monk70
Новости

Rockstar сообщила, что некст-ген обновление для ПК-версии Grand Theft Auto 5 выйдет 4 марта. Этот патч принесет новые эффекты трассировки, которые будут эксклюзивными для ПК. Кроме того, оно добавит поддержку NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3.0.

Как отметила Rockstar, GTA 5 на ПК будет поддерживать RTGI и RTAO, а также отражения и тени с трассировкой лучей (которые были доступны на консолях). Более того, команда добавит поддержку DirectStorage. Таким образом, геймеры на ПК могут ожидать более быстрой загрузки с использованием SSD. Кроме того, патч добавит улучшенный звук с поддержкой Dolby Atmos и улучшенную точность речи, кат-сцен и музыки.

Rockstar также поделилась требованиями к ПК для этого обновления следующего поколения GTA5. По их словам, геймерам на ПК как минимум понадобится Intel Core i7 4770 или AMD FX 9590 с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GTX 1630 или AMD Radeon RX 6400. Такая конфигурация ПК позволит вам запустить игру без ее эффектов RT.

Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT. Вам также понадобится 105 ГБ свободного места на диске.

42
89
Комментарии: 89
Ваш комментарий
Lvinomord

Я бы очень хотел,чтобы 4 так же обновили.

15
canismajorisvy

4 - это тормознутое дерьмо, не знаю , почему тупые так от него тащатся

Там кто-то типа на Машкова похож. Пизнес!!!

-35
Lvinomord canismajorisvy

.........

1
ivan41kds canismajorisvy

сюжетно как минимум лучше той же комедийной пятерки, а также реакцией npc на попадание. чувствуешь будто бы силу этого оружия и какой урон

6
canismajorisvy ivan41kds

да ни чего там не чувствуешь. Я свои ощущения излагаю. Пятая часть мне понравилась. А самая лучшая, которая оставила у меня осадок на душе - это первая трёхмерная ГТА 3

-10
TheCalvariam canismajorisvy

иди лечи голову д*лба*б

6
ProPsyh

Ох! Чувствую засерут это обновление, если оно будет не опциональным. Особенно владельцы слабых компов.

6
JustA_NiceGuy

В рекомендованных 3060 на 8ГБ! Я очень сомневаюсь, что засерут.

-10
ProPsyh JustA_NiceGuy

Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны;)

Большой Куш©

-9
vall-i ProPsyh

«Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчёт Вселенной я не уверен» ©

3
kotasha

Для слабых комп останется ванильная версия.

3
ProPsyh kotasha
Для слабых комп останется ванильная версия.

Ну тогда бурления будет поменьше, но мне кажется, бурление будет. Современным человекам, только дай повод.

-1
Kenn1y

Зачем ей DLSS, если она в 4К на древних картах летает?

2
KPAHbl4

так трассировку же добавят и будет тормозить на 5090

15
Listoman

Чтобы наконец в игре появилась нормальная сглажка)

2
ProPsyh
Зачем ей DLSS, если она в 4К на древних картах летает?

Думайте батенька! Думайте!

0
prince0 Listoman

Поддержка технологий AMD FSR1, AMD FSR3 и Nvidia DLSS 3. Может сейчас и сглаживание FSR появится.А то там реально устаревшая технология msaa сглаживания и эффективность от неё не очень, а фпс сажает здорово.

1
Unicorling Listoman

Размыливатель

0
agula98

Мда уж 12 лет с момента релизы игры прошло, а ее все доят и доят

1
AlexVurhis

доят ваш Скайрим уже 15 год, и каждый новый ремастер нужно покупать отдельно. А тут первый ремастер для ПК и абсолютно бесплатно для обладателей пятерки. Не доят, а поддерживают.

10
ProPsyh
ее все доят и доят

Я бы сказал поддерживают, а не доят.

Про Half-Life же не говорят, что ее доят?

1
ProPsyh AlexVurhis
Не доят, а поддерживают.

С языка снял:)

0
KPAHbl4 AlexVurhis

я так понимаю ты в гта онлайн не играл))))

1
JustA_NiceGuy KPAHbl4

А тут речь не про онлайн, а про всю игру. Значит действительно можно назвать поддержкой, а не дойкой.

-4
Дроникс

Да насрать!

1
Listoman

Rtgi и rtao - уважаемо, два проблемных места оригинала)

0
Xendor04051990

Может чутка дальность прорисовки еще объектов увеличат. Было бы неплохо.

0
K0t Felix

Там дальность прорисовки на ПК, и в ориге хорошей была

-1
Питер Паркер Паук K0t Felix

Только в одиночной игре.. в онлайне там ничего не видно дальше ног, и плотность авто и НПС просто ужасная

-1
kotasha

Основные изменяя это было тени с высокой дальностью прорисовки и всякие эффекты.

-1
K0t Felix Питер Паркер Паук

А ну я в онлик не играю, из-за читерастов. Не знал

0
kotasha

Всё же они как то долго прокопались с патчем хоть и бесплатно но походу тонкий намёк что возможно гта 6 придётся также долго ждать на пк.

0
K0t Felix

Так исторически сложилось

0
SoRaS3

Наконец-то. Это мы ждём.

0
ЛАГАРИУМ

ВСЕМ ПОХЕР НА трассировки

0
Kitocun

DLSS 3? А че не 4, она ж понтовая, там гостинга нет и всё такое.

0
PuaJl4eJl

Чем они в этой игре 13-года хотят еще удивить?

0
КристианПобединский

а где 6 ?

0
Ahnx

И зачем это? К чему? Лучше бы они сингловый контент добавили.

Ах да, я и забыл... уже некому добавлять...

0
Пользователь ВКонтакте

Было бы не плохо, если игру со временем переведут на топчиковый Unreal Engine 5, чтоб текстурки выглядели в купе с rtx лучиками гипер помпезно🤗 Этакий клон по графонию GTA6, самую сверхидеальную игру, которую ждёт весь мир. Ибо наступило время священного графония 🙏 // New Show

0
Пользователь ВКонтакте

трасировку хаха // Андрей Павлов

-1
Пользователь ВКонтакте

???? // Mikhail Tsyganov

0
Пользователь ВКонтакте

Новое слово узнал))))? // Mikhail Tsyganov

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Что курил? // Андрей Павлов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ты в себе чел?))) свое сообщение читай // Mikhail Tsyganov

0
Максим Кузнецов 700

Интересно, а починили ли провалы миссий, у многих если больше 60 кадров в секунду, то когда начинаешь играть у автомагазина Симона Етаряна, то выскакивает ошибка (сделка не удалась или что-то в этом роде), ну или если больше 144 кадров картинка, то камера дергалась, заметил не только у себя эти проблемы

-1
Janekste

Так выстави в настройках 60 фпс и играй без проблем. Тут же всё починится. Проблемы не вижу.

ну или если больше 144 кадров картинка

Нафига столько надо? Заблочил на 60 и избавился от всех проблем. Не вижу причин здесь со стороны разработчиков что-то делать.

0
Олег В

то есть системные требования вырастут? это плохо...

-1
Lelik_mc_kawai

вырастут кто включит некстген версию, а те кто оставит классическую, ни чего не изменится

0
BAZKIN

И чего даже 10 баксов за это не попросят?
Ну тупыыыые, выкатили бы ГТА 5 REMASTERED Remaster
Как компания мудрых японцев

-1
TheCalvariam

Соснолики только такое хавать будут. Нормальные люди сразу наxер пошлют барыг.

0
Салярыч

Донатный свитфх с псевдо лучами все равно не переплюнет)
Как пример
https://www.youtube.com/watch?v=CeW5oSPzRvY&ab_channel=DubStepZz

-1
Listoman

А что тут "переплёвывать"? Убитую гамму, накрученную контрастность, графические баги?)

0
Салярыч Listoman

Я имею в виду лучи. В моде лучи лучше сымитировали, чем роками с консольной версии.

-1
Listoman Салярыч

Как можно имитировать лучи модом, работающим в пространстве экрана?)

0
Владимир Омов

системные требования. к игре 2013 года. попрошу заметить. куртка помоги

-3
prince0

Обнова будет отдельным клиентом.Останется оригинальная игра и отдельно обновлённая.Новость на сайте рокстар почитай.

2
dark7samurai prince0

Если это так, то это хорошо.

1
prince0 dark7samurai

Это так и будет. Можно будет перенести весь прогресс в обновлённую игру.

0
spaMER_ID

Ну так, ртх добавили.

-1
RTX 3080

Текстуры останутся прежними?

-6
prince0

Вряд ли.И считай на ПК обнова однозначно получше выглядеть будет чем на консолях.

1
KILLA06 prince0

текстуры останутся ,просто лучи будут и все

3
prince0 KILLA06

В минималках не будет лучей, но зачем то их повысили.

0
KILLA06 prince0

потому что щас никто не будет писать в минималках gtx 750

0
prince0 KILLA06

Ну не просто так написали наверное, а реально улучшения есть.

0
Real Slim Shady

Некстген)) Смешно

-7
MadPyramus

Ластген)

0
Real Slim Shady MadPyramus

Тихий Дэн

1
Tiger Goose

Системные требования неадекватные.

-7
prince0

Посмотрим на графоний когда выйдет.

-1
pu6istick

Ну если указаны системные требования чисто для трассировки лучей,то вполне норм. Такая "неудачная" видеокарта,как 6400 поддерживает лучи минимально. Там есть RT- ядра. Может хоть запустит трассировку,пусть экономные геймеры порадуются. Надеюсь,что я угадал и моя мысль верна)

0
JustA_NiceGuy

С частичными лучами, при этом в рекомендованных стоит 3060 на 8гб, даже не на 12, которая мощнее. Очень даже адекватные системки.

0
Sam_FisherPG

Надеюсь это дерьмище будет необязателтным. Мне хватило изуродованного ведьмака, ремастера 3 ассасина и трилогии классической гта. Но если ведьмака я смог откатить, ремастер 3 ассасина сделали отдельной игрой (убрав из магазина оригинал), то по поводу этой игры меня терзают смутные сомнения. Лучше бы сделали нормальный ремейк миднайт клаб лос анджелес, или выпустили быстрей 6 часть, а не пиннали этот истлевший труп с самой хреновой сыжетной линией во всей франшизе.

-14
kotasha

Прежде чем писать нужно почитать на сайте R, где сказано что они оставят классическую версию гта

Обратите внимание: чтобы мы смогли и дальше продолжать поддерживать оригинальную версию GTA Online на PC, мы выпустим ее в виде отдельного клиента, и его пользователи не смогут играть в одном сеансе с обладателями улучшенной версии. Для совместной игры с друзьями необходимо, чтобы ваши версии совпадали. Обе версии будут доступны для всех, кто перейдет на обновленную версию. Те, кто впервые купит игру, также получат доступ к обеим версиям.

https://www.rockstargames.com/ru/newswire/article/akk98a4o755825/free-upgrade-for-grand-theft-auto-v-on-pc-coming-march-4?ref=libertycity.net&ysclid=m7dps1byrn200146697

0