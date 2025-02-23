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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 33 300 оценок

Rockstar переименовала старую версию GTA 5 на ПК в Grand Theft Auto 5 Legacy

monk70
Новости

Ранее на этой неделе Rockstar анонсировала новое обновление для Grand Theft Auto 5 на ПК, которое перенесет игру на версию следующего поколения. Хорошо то, что владельцы ПК смогут обновиться до новой версии бесплатно.

Однако сегодня некоторые пользователи ПК-платформы заметили, что название игры в Rockstar Games Launcher изменилось, поскольку к нему было добавлено слово «Legacy», как вы можете видеть на прикрепленном изображении ниже.

GTA 5 Legacy — это оригинальная версия игры, которая будет доступна пользователям, чьи ПК не соответствуют новым системным требованиям после обновления до версии следующего поколения, поскольку это позволит им играть со своими друзьями без необходимости обновления.

Rockstar опубликовала системные требования к обновлённой версии Grand Theft Auto 5 на ПК

В этом случае пользователи, использующие устаревшую версию игры, не смогут играть с пользователями, обновившимися до версии следующего поколения. В любом случае, обновление должно выйти на ПК 4 марта, и будет совершенно бесплатным.

4
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
TerryTrix

А вот вам тогда еще одна....Legacy! 😏

https://romsfun.com/roms/playstation-2/grand-theft-auto-v-legacy.html

3
Майкл Скотт

Кто в здравом уме останется на старой версии? Системки у новой вообще простецкие

2
JustA_NiceGuy

Сделали так исходя из прошлого хейта на счёт трилогии, когда оригиналы убрали)

0
Tiger Goose
GTA 5 Legacy — это оригинальная версия игры, которая будет доступна пользователям, чьи ПК не соответствуют новым системным требованиям после обновления до версии следующего поколения

А если компьютер соответствует требованиям, то можно будет выбирать, какую версию запускать?

0
Nell_0071

Рокстар говорили, что и старая и новая будет доступна

6
KILLA06

тоже мне наследие

-1
tvorog8088

Текстурок новых более детализированных как понимаю не будет, только освещение и отражения с тенями, тогда и смысла никакого ждать.

Получается это тупо мод с лучиками и апскейлами, новая версия прям разорались.

-1
JustA_NiceGuy

Где разорались то? По тихому объявили, по тихому выпускают.

2
kotasha

Legacy ? Почему не Classic лол, это названия для драйверов больше подходит.

-2
Zelder_200

РТХ версию продадут отдельно? ахаха

-4
prowkan

Беда с башкой или башка с бедой?

10
Zick211 prowkan

и то и то.

0
Extor Menoger

А как же сказки про то что обнова будет бесплатной ?

-7
Миханик Шестеренкин

Где ты увидел, что она будет не бесплатной?

3
rtnrwv
6
Omnia Smirnow

А толку?

-8