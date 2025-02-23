Rockstar переименовала старую версию GTA 5 на ПК в Grand Theft Auto 5 Legacy

Ранее на этой неделе Rockstar анонсировала новое обновление для Grand Theft Auto 5 на ПК, которое перенесет игру на версию следующего поколения. Хорошо то, что владельцы ПК смогут обновиться до новой версии бесплатно.

Однако сегодня некоторые пользователи ПК-платформы заметили, что название игры в Rockstar Games Launcher изменилось, поскольку к нему было добавлено слово «Legacy», как вы можете видеть на прикрепленном изображении ниже.

GTA 5 Legacy — это оригинальная версия игры, которая будет доступна пользователям, чьи ПК не соответствуют новым системным требованиям после обновления до версии следующего поколения, поскольку это позволит им играть со своими друзьями без необходимости обновления.

В этом случае пользователи, использующие устаревшую версию игры, не смогут играть с пользователями, обновившимися до версии следующего поколения. В любом случае, обновление должно выйти на ПК 4 марта, и будет совершенно бесплатным.