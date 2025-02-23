Rockstar переименовала старую версию GTA 5 на ПК в Grand Theft Auto 5 Legacy

Ранее на этой неделе Rockstar анонсировала новое обновление для Grand Theft Auto 5 на ПК, которое перенесет игру на версию следующего поколения. Хорошо то, что владельцы ПК смогут обновиться до новой версии бесплатно.
Однако сегодня некоторые пользователи ПК-платформы заметили, что название игры в Rockstar Games Launcher изменилось, поскольку к нему было добавлено слово «Legacy», как вы можете видеть на прикрепленном изображении ниже.
GTA 5 Legacy — это оригинальная версия игры, которая будет доступна пользователям, чьи ПК не соответствуют новым системным требованиям после обновления до версии следующего поколения, поскольку это позволит им играть со своими друзьями без необходимости обновления.
В этом случае пользователи, использующие устаревшую версию игры, не смогут играть с пользователями, обновившимися до версии следующего поколения. В любом случае, обновление должно выйти на ПК 4 марта, и будет совершенно бесплатным.
А вот вам тогда еще одна....Legacy! 😏
https://romsfun.com/roms/playstation-2/grand-theft-auto-v-legacy.html
Кто в здравом уме останется на старой версии? Системки у новой вообще простецкие
Сделали так исходя из прошлого хейта на счёт трилогии, когда оригиналы убрали)
А если компьютер соответствует требованиям, то можно будет выбирать, какую версию запускать?
Рокстар говорили, что и старая и новая будет доступна
тоже мне наследие
Текстурок новых более детализированных как понимаю не будет, только освещение и отражения с тенями, тогда и смысла никакого ждать.
Получается это тупо мод с лучиками и апскейлами, новая версия прям разорались.
Где разорались то? По тихому объявили, по тихому выпускают.
Legacy ? Почему не Classic лол, это названия для драйверов больше подходит.
РТХ версию продадут отдельно? ахаха
Беда с башкой или башка с бедой?
и то и то.
А как же сказки про то что обнова будет бесплатной ?
Где ты увидел, что она будет не бесплатной?
А толку?