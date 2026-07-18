Rockstar снизила награды за ограбления в GTA Online - сообщество восприняло это негативно

Последнее обновление GTA Online добавило новое ограбление «Центр Kortz», а также ряд изменений в наградах за самые прибыльные предприятия, что вызвало широкую критику со стороны сообщества.

Чтобы получить доступ к новому ограблению, необходимо приобрести особняк и соответствующее улучшение художественной студии, минимальные инвестиции составляют 16,2 миллиона GTA$. После завершения миссии максимальная награда составляет 2 миллиона GTA$, что многие игроки считают неоправданной суммой, учитывая первоначальные затраты.

Сравнения с существующими видами деятельности усилили недовольство. Например, для ограбления «Судный день» требуется покупка гораздо менее дорогостоящего сооружения, стоимостью примерно 1,2 миллиона GTA$, а также плата за установку в размере 25 000 GTA$, что предлагает гораздо более выгодные награды.

В то же время Rockstar снизила выплаты за несколько других ограблений и ввела еженедельную бонусную систему, по-видимому, с целью стимулировать игроков к разнообразию деятельности, а не к повторному выполнению самых прибыльных заданий. Например, за второе прохождение ограбления «Центр Kortz» за одну неделю начисляется всего 400 000 GTA$, а за ограбление «Алмазного казино» максимальная награда снизилась с 3,3 миллиона GTA$ до 2,3 миллиона GTA$, а минимальная установлена ​​на уровне 1,4 миллиона GTA$.

Этот шаг был плохо воспринят сообществом. Один из игроков на Reddit прокомментировал:

Цены растут, зарплаты падают. Я думал, что хотя бы видеоигра позволит нам немного отвлечься от реальности.

Многие пользователи отмечают, что стоимость нового контента продолжает расти. Например, новый Grotti Veleno GT продаётся за 3 миллиона GTA$, а недвижимость и другие дорогие автомобили требуют все больших вложений. К этому добавляется введённое в последние месяцы ограничение на перепродажу автомобилей, цена которых теперь может превышать 500 000 GTA$, что ещё больше снижает шансы на возврат денег.

Другие игроки считают, что изменения рискуют иметь обратный эффект.

Что они делают? Это не побудит людей чаще играть в эти ограбления. На самом деле, это приведёт к обратному результату.

Некоторые также ставят под сомнение философию обновления:

Если игроки хотят снова и снова проходить одно и то же ограбление, чтобы заработать деньги, пусть играют. Если цель состоит в том, чтобы побудить людей пробовать разные виды деятельности, то менее популярные из них следует улучшить. Еженедельные бонусы — хорошая идея, но они не компенсируют эти ослабления. Это почти похоже на способ заманить как можно больше игроков в GTA 6.