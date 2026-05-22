Rockstar сохранит GTA Online даже после выхода GTA 6

На недавнем финансовом звонке Take-Two, материнской компании Rockstar, генеральный директор Штраус Зельник рассказал, что Grand Theft Auto Online продолжит существовать даже после релиза GTA 6.

Он отметил, что GTA Online и Red Dead Online оказались значительно устойчивее, чем ожидалось, и продолжают привлекать игроков: GTA V продано 230 миллионов копий, Red Dead – 85 миллионов. Несмотря на то, что трудно точно предсказать, как GTA Online будет себя вести после выхода GTA 6, Зельник подтвердил, что игра останется на рынке, а интерес к ней сохраняется.

Также было отмечено, что траты игроков в GTA Online выросли на 5% за год, чему способствовало обновление «A Safehouse in the Hills», одно из самых успешных за всю историю игры.

Остается неизвестным, будет ли какая-либо интеграция между GTA 6 и GTA Online, однако учитывая ценность последней для Take-Two, возможное взаимодействие нельзя исключать.