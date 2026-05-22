Rockstar сохранит GTA Online даже после выхода GTA 6

На недавнем финансовом звонке Take-Two, материнской компании Rockstar, генеральный директор Штраус Зельник рассказал, что Grand Theft Auto Online продолжит существовать даже после релиза GTA 6.
Он отметил, что GTA Online и Red Dead Online оказались значительно устойчивее, чем ожидалось, и продолжают привлекать игроков: GTA V продано 230 миллионов копий, Red Dead – 85 миллионов. Несмотря на то, что трудно точно предсказать, как GTA Online будет себя вести после выхода GTA 6, Зельник подтвердил, что игра останется на рынке, а интерес к ней сохраняется.
Также было отмечено, что траты игроков в GTA Online выросли на 5% за год, чему способствовало обновление «A Safehouse in the Hills», одно из самых успешных за всю историю игры.
Остается неизвестным, будет ли какая-либо интеграция между GTA 6 и GTA Online, однако учитывая ценность последней для Take-Two, возможное взаимодействие нельзя исключать.
ну так понятное дело что будет, даже сейчас есть 2 версии гта 5, одна для бедных, другая для успешных, 3 часть ( т.е 6 ) будет для избранных
Даже если перестанут пилить контент для ГТА5, все равно будут охотно играть и донатить, как минимум еще лет 20.
А иначе пришлось бы жестко читерить,все равно терять то нечего бы было...Как The Crew прикрыли под шумок,даже оффлайн не зайти...
Просто топ донатеры должны перейти в гта 6, но пока там нет онлайна, донатеры продолжат раздражать всех окружающих в гта 5, ведь за это они и платят что бы издеваться и самоутверждаться над нищебродами в онлайне.
а потом сделает онлайн-2 и заставит туда переходить всех