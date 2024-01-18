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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 26 411 оценок

Rockstar удалит редактор видео из GTA 5 на PS4 и Xbox One 20 февраля

monk70
Новости

Rockstar Games объявила, что 20 февраля 2024 года удалит редактор Rockstar из версий Grand Theft Auto 5 и GTA Online для PS4 и Xbox One. Компания сообщила на своем официальном сайте, что все клипы и проекты будут удалены в один и тот же день. Вот официальное заявление:

С 20 февраля 2024 года редактор Rockstar больше не будет доступен в Grand Theft Auto V и GTA Online на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Это изменение необходимо, чтобы мы могли поддерживать постоянные обновления этих игр на обеих платформах.

Стоит отметить, что вы можете экспортировать свои проекты с консоли, выполнив следующие шаги:

  1. Откройте редактор Rockstar.
  2. Выберите Видеогалерею
  3. Выберите проект, который хотите экспортировать.
  4. Выберите «Загрузить на YouTube», затем «Да».
    1. Если с вашей учетной записью Rockstar Games не связана ни одна учетная запись YouTube, выберите «Да», чтобы продолжить связывание своих учетных записей.
    2. Следуйте инструкциям, чтобы связать свою учетную запись YouTube с учетной записью Rockstar Games.
    3. Вернитесь в игру после привязки аккаунтов
  5. Если вы согласны с Политикой общего доступа, выберите «Загрузить».
  6. Подтвердите название видео, затем описание видео, теги и т. д.

Версия GTA 5 для PS4 была выпущена в ноябре 2014 года, чуть более чем через год после версии игры для PS3.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kirill22092

Поддержка олд-ген консолей сворачивается. Снова

5
GayFish

Заставляют с помощью таких мелочей переходить на текущее поколение.

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