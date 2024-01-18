Rockstar удалит редактор видео из GTA 5 на PS4 и Xbox One 20 февраля

Rockstar Games объявила, что 20 февраля 2024 года удалит редактор Rockstar из версий Grand Theft Auto 5 и GTA Online для PS4 и Xbox One. Компания сообщила на своем официальном сайте, что все клипы и проекты будут удалены в один и тот же день. Вот официальное заявление:

С 20 февраля 2024 года редактор Rockstar больше не будет доступен в Grand Theft Auto V и GTA Online на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Это изменение необходимо, чтобы мы могли поддерживать постоянные обновления этих игр на обеих платформах.

Стоит отметить, что вы можете экспортировать свои проекты с консоли, выполнив следующие шаги:

Откройте редактор Rockstar. Выберите Видеогалерею Выберите проект, который хотите экспортировать. Выберите «Загрузить на YouTube», затем «Да». Если с вашей учетной записью Rockstar Games не связана ни одна учетная запись YouTube, выберите «Да», чтобы продолжить связывание своих учетных записей. Следуйте инструкциям, чтобы связать свою учетную запись YouTube с учетной записью Rockstar Games. Вернитесь в игру после привязки аккаунтов Если вы согласны с Политикой общего доступа, выберите «Загрузить». Подтвердите название видео, затем описание видео, теги и т. д.

Версия GTA 5 для PS4 была выпущена в ноябре 2014 года, чуть более чем через год после версии игры для PS3.