Rockstar уточнила, что будет поддерживать старую версию GTA 5 на ПК вместе с улучшенной

В сообщении на новостной ленте Rockstar Games объявили, что 4 марта они обновят версию GTA 5 для ПК, чтобы добавить функции, которые ранее были доступны только в версиях для консолей. Эти обновления охватывают множество различных функций, которых не хватало игрокам на ПК, например, более быстрое время загрузки, графические обновления и животные в GTA Online.

Rockstar сообщила, что продолжит поддержку предыдущей версии Grand Theft Auto 5 для игроков, чьи ПК не могут справиться с визуальными обновлениями, но это также будет иметь побочный эффект разделения Grand Theft Auto Online на две части.

Обратите внимание, что для сохранения этой поддержки оригинальная версия Grand Theft Auto Online на ПК будет отдельным экземпляром, и игроки, которые останутся на этой версии, не смогут играть в сеансах вместе с игроками на обновленной версии. Игроки на ПК, которые хотят играть друг с другом, должны убедиться, что они играют в одну и ту же версию игры. Обе версии будут доступны всем, кто обновится, а покупатели также получат доступ к обеим версиям.