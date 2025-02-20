Rockstar уточнила, что будет поддерживать старую версию GTA 5 на ПК вместе с улучшенной

В сообщении на новостной ленте Rockstar Games объявили, что 4 марта они обновят версию GTA 5 для ПК, чтобы добавить функции, которые ранее были доступны только в версиях для консолей. Эти обновления охватывают множество различных функций, которых не хватало игрокам на ПК, например, более быстрое время загрузки, графические обновления и животные в GTA Online.
Rockstar сообщила, что продолжит поддержку предыдущей версии Grand Theft Auto 5 для игроков, чьи ПК не могут справиться с визуальными обновлениями, но это также будет иметь побочный эффект разделения Grand Theft Auto Online на две части.
Обратите внимание, что для сохранения этой поддержки оригинальная версия Grand Theft Auto Online на ПК будет отдельным экземпляром, и игроки, которые останутся на этой версии, не смогут играть в сеансах вместе с игроками на обновленной версии. Игроки на ПК, которые хотят играть друг с другом, должны убедиться, что они играют в одну и ту же версию игры. Обе версии будут доступны всем, кто обновится, а покупатели также получат доступ к обеим версиям.
RDR 2 пусть нормально обновят, добавят генерацию и DLSS 4
DLSS 4 можно без проблем включить в NVIDIA APP. Сам сегодня тестировал в рдрке, офигел от качества
DLSS 4 можно включить через DLSS Swapper, либо через Nvidia APP, а генерацию кадров через мод Optiscaler.
Причём генерация работает шикарно, как и DLSS
генерацию можешь через LSFG 3.0
а зачем там включать ? Игра более 100 кадров выдаёт в 4к на 4080с
Про некст-ген патч для РДР2 вспомнят только после релиза 6 ГТА, не раньше.
Странно что обнова Бесплатная а не 10$
Кто бы сомневался)ПК- это золотая жила)
А в чём смысл? Минималки у обновленной на уровне ПК из 2014.
Типо как метро исход, но в двух версиях ( один дефолт, второй для RTX)? Думаю, хорошая идея.
Главное, чтобы персонаж был перенесен на новую версию