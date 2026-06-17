С 18 июня игроки GTA 5 на PS4 и Xbox One получат бесплатное обновление до версий для PS5 и Xbox Series

Rockstar Games решила сделать подарок игрокам, владеющим цифровой копией GTA V на PS4 и Xbox One.

Начиная с этого четверга, 18 июня 2026 года, владельцы этих версий получат бесплатное обновление до версии для PS5 или Xbox Series X|S пятой части серии. Это позволит им насладиться игрой в полной мере со всеми техническими улучшениями и дополнительными функциями.

Кроме того, игроки на ПК также смогут бесплатно перейти с Legacy-издания GTA V на Enhanced-издание.