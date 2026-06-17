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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 38 355 оценок

С 18 июня игроки GTA 5 на PS4 и Xbox One получат бесплатное обновление до версий для PS5 и Xbox Series

monk70 monk70

Rockstar Games решила сделать подарок игрокам, владеющим цифровой копией GTA V на PS4 и Xbox One.

Начиная с этого четверга, 18 июня 2026 года, владельцы этих версий получат бесплатное обновление до версии для PS5 или Xbox Series X|S пятой части серии. Это позволит им насладиться игрой в полной мере со всеми техническими улучшениями и дополнительными функциями.

Кроме того, игроки на ПК также смогут бесплатно перейти с Legacy-издания GTA V на Enhanced-издание.

Консоли Обновления
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Комментарии:  6
Ваш комментарий
bysaturn

Игроки на пк давно могут это сделать.

1
stephen18rus

переходи на нексгтен - не хочу, не буду. Но там же будет гта6 - да покую

Scorpion_GamePlay

Интересно на русский акаунт дадут?

KookyPentheus

О пошел маркетинг летнего апдейта говорил же, не ждите трейлер до летнего обновления и после не ждите, они тянут время.