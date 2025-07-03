С 3 по 9 июля в GTA Online пройдет новое событие с наградами и скидками

В GTA Online c 3 по 9 июля пройдет очередное внутриигровое событие с бонусами, скидками и ограниченным по времени контентом. Кроме того, геймеры смогут забрать награду.
Особенности ивента:
- Головной убор Lady Liberty Bucket Hat за вход в игру;
- Возможность разблокировать следующие вещи: головные уборы Pißwasser, Benedict, Patriot, Supa Wet Beer или футболку Statue of Happiness;
- Головной убор Fireworks и 100000 GTA$ за победу в двух гонках в рамках еженедельного задания;
- В четыре раза больше GTA$ и опыта в гонках по суше;
- Тройные выплаты и опыт в серии сообщества;
- Двойные выплаты и опыт за задания клиентов автомастерской и услуги эвакуатора;
- Скидка 50% на самолет JoBuilt P-996 LAZER;
- Скидка 40% на коллекцию особых ливреев, кастомизаций и одежды ко Дню независимости, улучшения для переоборудования Benny's, а также следующий транспорт: Albany Cavalcade XL, Bravado Buffalo S, Bravado Dorado, Canis Castigator, Declasse Tulip M-100, Declasse Walton L35, Grotti Cheetah Classic, Invetero Coquette D1, Mammoth Patriot Stretch, Sea Sparrow, Vapid Caracara, Vapid Clique Wagon, Vapid Desert Raid, Vapid Liberator, Vapid Retinue Mk II, Western Rampant Rocket, Western Sovereign и Zirconium Journey II;
- Скидка 30% на недвижимость: бункеры, кокаиновые хранилища, ночные клубы и свалки;
- Предложения в оружейном фургоне: бесплатные боеприпасы к пиротехнической установке, скидка 50% на мушкет и пиротехническую установку, а также скидка 30% на табельный карабин (GTA+);
- Дело ФРБ — The Brute Force;
- Новые ограбления, тестовые заезды, премиальные гонки и испытания.
Пофиг и нафиг