Сервис читов для GTA Online закрылся после масштабного взлома

Сервис Atlas Menu, предлагающий читы для GTA Online, оказался в центре масштабного инцидента с безопасностью. По имеющимся данным, в результате взлома могли пострадать около 64 тысяч пользователей.

Сообщается, что злоумышленники получили доступ к базе данных сервиса и опубликовали её содержимое в открытом доступе. В утечку могли попасть адреса электронной почты, имена пользователей, IP-адреса, переписка со службой поддержки и пароли, хранившиеся в зашифрованном виде.

После инцидента сайт Atlas Menu прекратил работу, а приобрести новые инструменты для читов сейчас невозможно. При этом неизвестно, как компания планирует решать последствия утечки для уже существующих клиентов.

По словам специалистов по кибербезопасности, пользователям сервиса рекомендуется как можно скорее сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию на всех связанных аккаунтах.

По данным сообщества, Atlas Menu уже сталкивался с проблемами безопасности в прошлом, однако нынешняя утечка может стать самой крупной за всё время существования платформы.