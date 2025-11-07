Слух: GTA V вернется в каталог PlayStation Plus Extra уже 18 ноября

На данный момент вокруг компании Rockstar Games происходит много событий. Так, релиз Grand Theft Auto 6 был перенесен на 19 ноября 2026 года, а Штраус Зельник (генеральный директор Take-Two) дал развернутое интервью, в котором прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Кроме того, авторитетный инсайдер billbil-kun сообщил кое-какую информацию о... Grand Theft Auto 5! Культовая пятая часть франшизы от Rockstar Games вернется в каталог PlayStation Plus для подписчиков Extra и Premium. Предположительно, она станет доступна в сервисе уже 18 ноября 2025 года.

Это не первый раз, когда в каталоге игр PS Plus появляется GTA 5. Ранее игра была добавлена в декабре 2023 года, а затем в ноябре 2024 года. По традиции, доступность игры будет ограничена по времени, вероятно, шестью месяцами, как и в случае с прошлыми появлениями игр Rockstar в этом сервисе.

Что касается остальной части подборки, то на данный момент ее состав остается неизвестным.