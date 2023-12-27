Слух: Red Dead Redemption 2 и потеря сотрудников стали причиной отмены сюжетных DLC для GTA 5, а не GTA Online

Недавние утечки продолжают набирать обороты. Хотя они связаны с сентябрьскими взломами 2022 года, самые свежие подробности, появившиеся в Интернете, касаются восьми отмененных DLC для GTA V, сиквела Bully и многого другого. В последнее время GTA Online стала трендом, так как именно она, по мнению большинства игроков, ответственна за различные отмененные проекты. Но так ли это на самом деле? Неужели Rockstar Games отменила свои амбициозные планы по созданию сюжетных DLC для GTA V в пользу GTA Online, чтобы заработать больше денег? Судя по новым слухам, все может быть не так просто.

На фоне непрекращающейся критики, которой подвергается GTA Online, управляющий партнер и директор по "X"-контенту GamePassTracker Synth Potato вышел в социальные сети, чтобы прояснить ситуацию. Судя по его посту, Rockstar Games на самом деле не отдавала приоритет GTA Online в ущерб сюжетным дополнениям GTA 5. Вместо этого, успех многопользовательской игры помог однопользовательским проектам в долгосрочной перспективе.

В своем посте на сайте X Synth Potato пояснил:

По словам анонимных разработчиков, сюжетные DLC для GTA 5 и Bully 2 не были отменены из-за GTA Online. Согласно источникам, в 2014 году Лесли Бензис (один из самых важных продюсеров Rockstar) и Хаузеры сильно повздорили из-за желания Лесли сосредоточиться на онлайн-играх, а не на одиночных, чтобы обеспечить будущее Rockstar. Доказательством тому служит то, что Бензис сейчас создает онлайновую платформу в стиле Fortnite под названием Everywhere.

Лесли расстался с Rockstar Games в середине 2014 года. Его уход привел к тому, что студию стали покидать и другие сотрудники. Многие из ушедших работали над сюжетными DLC для GTA 5. Это привело к тому, что работа над дополнениями была остановлена на неопределенный срок. Просто потому, что команде Rockstar Games пришлось нанимать новых людей и обучать их с нуля работе на движке RAGE, поскольку Red Dead Redemption 2 также находилась на ранней стадии разработки.

В этот период дела у команды GTA Online шли очень хорошо, и она добилась впечатляющих успехов. Видя это, Rockstar решила предложить им больше ресурсов, чтобы расширить поддержку онлайн-игры. Решение в итоге оправдало себя, так как в игру потянулось еще больше игроков. В 2016 году команда GTA Online даже приступила к работе над Либерти Сити, но и это пришлось отменить в пользу Red Dead Redemption 2.

К концу 2015 года мечта о сюжетных расширениях для GTA 5 умерла, поскольку Хаузеры решили сосредоточиться на Red Dead Redemption 2. В конечном итоге RDR2 стала крупнейшей игрой Rockstar по масштабу и детализации, GTAO обеспечила Rockstar финансовую безопасность в это время, что позволило им полностью сосредоточиться на одной единственной игре, а не на выпуске множества небольших игр, так что в этом смысле да, GTAO повлияла на то, как Rockstar делает игры.

Следует помнить, что это е официальная информация и поэтому к этому следует относиться с долей недоверия.