Слухи предполагают, что Rockstar может вернуть текстовый чат через оверлей лаунчера

Новый слух предполагает, что Rockstar Games, возможно, готовится вернуть поддержку текстового чата в свои онлайн-игры, включая GTA Online, через предстоящее обновление лаунчера Rockstar Games. Утверждается, что эта функция будет работать как внешний оверлей, а не как встроенная в игру система.

Это утверждение исходит от пользователя Tex2, который заявил, что недавнее обновление лаунчера Rockstar «содержало упоминания о текстовом чате». По словам того же источника, функция «похоже, пытается реализовать её как внешний оверлей, который можно применять к любой игре Rockstar с поддержкой многопользовательского режима, такой как GTAV, RDR2 и Max Payne 3. Вместо того, чтобы просто добавить её в игру». Rockstar пока не делала никаких официальных заявлений относительно возвращения текстового чата.

Слухи появились одновременно с выходом последнего обновления для ПК-версии GTA V Enhanced, которое стало доступно 7 апреля. Официальные примечания к обновлению указывают на то, что оно сосредоточено на общей стабильности и исправлении ошибок безопасности, без упоминания о восстановлении функциональности чата.

Rockstar продолжает поддерживать ПК-версию GTA V Enhanced с момента её выхода 4 марта 2025 года. По состоянию на апрель 2026 года игра включает DLSS 2.9.1 с совместимостью с генерацией кадров и VSync, а также улучшенное глобальное освещение с трассировкой лучей и опциональным вторым отскоком. Дополнительные технические улучшения, такие как DirectStorage, сократили время загрузки, а соответствие контента консолям текущего поколения добавило такие функции, как улучшения Hao’s Special Works и миссии Mansion Raid.