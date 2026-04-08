Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 38 154 оценки

Слухи предполагают, что Rockstar может вернуть текстовый чат через оверлей лаунчера

monk70 monk70

Новый слух предполагает, что Rockstar Games, возможно, готовится вернуть поддержку текстового чата в свои онлайн-игры, включая GTA Online, через предстоящее обновление лаунчера Rockstar Games. Утверждается, что эта функция будет работать как внешний оверлей, а не как встроенная в игру система.

Это утверждение исходит от пользователя Tex2, который заявил, что недавнее обновление лаунчера Rockstar «содержало упоминания о текстовом чате». По словам того же источника, функция «похоже, пытается реализовать её как внешний оверлей, который можно применять к любой игре Rockstar с поддержкой многопользовательского режима, такой как GTAV, RDR2 и Max Payne 3. Вместо того, чтобы просто добавить её в игру». Rockstar пока не делала никаких официальных заявлений относительно возвращения текстового чата.

Слухи появились одновременно с выходом последнего обновления для ПК-версии GTA V Enhanced, которое стало доступно 7 апреля. Официальные примечания к обновлению указывают на то, что оно сосредоточено на общей стабильности и исправлении ошибок безопасности, без упоминания о восстановлении функциональности чата.

Rockstar продолжает поддерживать ПК-версию GTA V Enhanced с момента её выхода 4 марта 2025 года. По состоянию на апрель 2026 года игра включает DLSS 2.9.1 с совместимостью с генерацией кадров и VSync, а также улучшенное глобальное освещение с трассировкой лучей и опциональным вторым отскоком. Дополнительные технические улучшения, такие как DirectStorage, сократили время загрузки, а соответствие контента консолям текущего поколения добавило такие функции, как улучшения Hao’s Special Works и миссии Mansion Raid.

Queenessy

В игре длсс 4 и x4 генерация, норм пост, актуальненько..