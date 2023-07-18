СМИ: Take-Two потребовала закрыть реальную версию кафе Cluckin' Bell из GTA

Портал Rockstar Intel сообщил о закрытии тематического кафе Cluckin' Bell из серии Grand Theft Auto.
Сеть фастфудов Smokin' J's BBQ получила письмо от издательства Take-Two Interactive, владеющего правами на франшизу GTA и студией Rockstar Games. Разработчики оказались недовольны присутствием кафе на Comic-Con 2023 и приказали прекратить любую деятельность, связанную с популярной серией.
Напомним, впервые реальная версия кафе Cluckin' Bell появилась во время Comic-Con 2022 в Сан-Диего, США. Тематическое заведение было украшено в фирменные цвета и содержало постеры с героями франшизы GTA. Геймеры могли попробовать игровое меню. На Comic-Con 2023, кроме кафетерия, должен был открыться Burger Shot со знаменитыми блюдами и напитками.
Короче Take-Two как обычно в своем репертуаре
Они все правильно сделали. Всё, что придумали в компании R*, является их интелектуальной собственностью. Те, кто открыл кафе даже не удосужились связаться с R* или Take-Two по поводу разрешения на использование ИС. По закону любое использование чужой ИС в качестве набивки своего кармана влечет за собой последствие. Это они еще легко отделались, без штрафов.
Т.е. если бы реальная версия Cluckin' Bell была без каких либо вариаций заработка на этом то оно могло и дальше существовать? или я как то не правильно понял?
я думал, что такой ресторан открыли ради прикола
Take-Two в этом плане одна из самых мерзотных компашек что только можно придумать ..
Ясен пень, столько денег пропало.
Юридически Take-Two абсолютно правы. В моральном плане - конечно грустно, могли бы что-то такое сделать для фанатов)