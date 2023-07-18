СМИ: Take-Two потребовала закрыть реальную версию кафе Cluckin' Bell из GTA

Портал Rockstar Intel сообщил о закрытии тематического кафе Cluckin' Bell из серии Grand Theft Auto.

Сеть фастфудов Smokin' J's BBQ получила письмо от издательства Take-Two Interactive, владеющего правами на франшизу GTA и студией Rockstar Games. Разработчики оказались недовольны присутствием кафе на Comic-Con 2023 и приказали прекратить любую деятельность, связанную с популярной серией.

Напомним, впервые реальная версия кафе Cluckin' Bell появилась во время Comic-Con 2022 в Сан-Диего, США. Тематическое заведение было украшено в фирменные цвета и содержало постеры с героями франшизы GTA. Геймеры могли попробовать игровое меню. На Comic-Con 2023, кроме кафетерия, должен был открыться Burger Shot со знаменитыми блюдами и напитками.