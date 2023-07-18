Grand Theft Auto 5 17.09.2013
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СМИ: Take-Two потребовала закрыть реальную версию кафе Cluckin' Bell из GTA

Simple Jack
Новости

Портал Rockstar Intel сообщил о закрытии тематического кафе Cluckin' Bell из серии Grand Theft Auto.

Сеть фастфудов Smokin' J's BBQ получила письмо от издательства Take-Two Interactive, владеющего правами на франшизу GTA и студией Rockstar Games. Разработчики оказались недовольны присутствием кафе на Comic-Con 2023 и приказали прекратить любую деятельность, связанную с популярной серией.

Напомним, впервые реальная версия кафе Cluckin' Bell появилась во время Comic-Con 2022 в Сан-Диего, США. Тематическое заведение было украшено в фирменные цвета и содержало постеры с героями франшизы GTA. Геймеры могли попробовать игровое меню. На Comic-Con 2023, кроме кафетерия, должен был открыться Burger Shot со знаменитыми блюдами и напитками.

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-8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Strannik110

Короче Take-Two как обычно в своем репертуаре

4
AlexVurhis

Они все правильно сделали. Всё, что придумали в компании R*, является их интелектуальной собственностью. Те, кто открыл кафе даже не удосужились связаться с R* или Take-Two по поводу разрешения на использование ИС. По закону любое использование чужой ИС в качестве набивки своего кармана влечет за собой последствие. Это они еще легко отделались, без штрафов.

-3
7AHTOH7 AlexVurhis

Т.е. если бы реальная версия Cluckin' Bell была без каких либо вариаций заработка на этом то оно могло и дальше существовать? или я как то не правильно понял?

0
Patrick Jones

я думал, что такой ресторан открыли ради прикола

2
Madiark
0
gliga142

Take-Two в этом плане одна из самых мерзотных компашек что только можно придумать ..

0
Scorpion_GamePlay

Ясен пень, столько денег пропало.

-1
Merelone

Юридически Take-Two абсолютно правы. В моральном плане - конечно грустно, могли бы что-то такое сделать для фанатов)

-2