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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 34 575 оценок

Состоялся релиз модификации Definitive Edition для GTA 5, которая значительно улучшает RT-отражения в игре

AceTheKing AceTheKing

Моддер BadassBaboon, создатель RealityV, выпустил новую модификацию Definitive Edition, которая улучшает отражения с трассировкой лучей в Grand Theft Auto V: Enhanced Edition.

Этот мод перерабатывает отражения в игре, чтобы они выглядели лучше и реалистичнее: теперь окна и стекла в зданиях, домах, квартирах и магазинах отражают еще больше деталей, а лужи и вода теперь показывают реальные отражения окружающего мира.

Кроме того, мод исправляет отражения полупрозрачных поверхностей. Он также добавляет правильные шейдеры и текстуры к моделям, таким как подземные переходы, чтобы использовать преимущества отражений RT, а LOD зданий был настроен для более плавных переходов отражений.

11
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Константин335

Интересно какие требования нужны для этого мода?

3
Agentdead

Ps5 про наверно.

ConciseYu

дрессировка лучей это не тупо отражения в лужах и зеркалах, которые и так были со времен второй соньки, это реалистичное рассеивание и преломление света

1
Imnogamer

"Честных" отражений-то почти не было, были разные ухищрения, как в том же Хитмане аж 2000-го года, почитай об этом. "Дрессировка" - это и отражения тоже. Аля, "честные". Но, жрёт это конечно всё аппаратно, как не в себя. Этим "технологиям" ещё развиваться и развиваться.

ConciseYu Imnogamer

есть одна игра на второй соньке в NY, там авто и т.д. честно отражают, асфальт отсвечивает освещение тоже честно

1
Imnogamer ConciseYu

Не знал. Что за игра? эНУай - в Нью-Йорке?)

ConciseYu Imnogamer

True Crime 2

Случайный Игрок

Теперь в игре одни зеркала

1
ConciseYu

это слезы игроков, просящих новую игру

Imnogamer

Выглядит неплохо