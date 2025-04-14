Состоялся релиз модификации Definitive Edition для GTA 5, которая значительно улучшает RT-отражения в игре

Моддер BadassBaboon, создатель RealityV, выпустил новую модификацию Definitive Edition, которая улучшает отражения с трассировкой лучей в Grand Theft Auto V: Enhanced Edition.

Этот мод перерабатывает отражения в игре, чтобы они выглядели лучше и реалистичнее: теперь окна и стекла в зданиях, домах, квартирах и магазинах отражают еще больше деталей, а лужи и вода теперь показывают реальные отражения окружающего мира.

Кроме того, мод исправляет отражения полупрозрачных поверхностей. Он также добавляет правильные шейдеры и текстуры к моделям, таким как подземные переходы, чтобы использовать преимущества отражений RT, а LOD зданий был настроен для более плавных переходов отражений.