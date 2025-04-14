Состоялся релиз модификации Definitive Edition для GTA 5, которая значительно улучшает RT-отражения в игре

Моддер BadassBaboon, создатель RealityV, выпустил новую модификацию Definitive Edition, которая улучшает отражения с трассировкой лучей в Grand Theft Auto V: Enhanced Edition.
Этот мод перерабатывает отражения в игре, чтобы они выглядели лучше и реалистичнее: теперь окна и стекла в зданиях, домах, квартирах и магазинах отражают еще больше деталей, а лужи и вода теперь показывают реальные отражения окружающего мира.
Кроме того, мод исправляет отражения полупрозрачных поверхностей. Он также добавляет правильные шейдеры и текстуры к моделям, таким как подземные переходы, чтобы использовать преимущества отражений RT, а LOD зданий был настроен для более плавных переходов отражений.
Интересно какие требования нужны для этого мода?
Ps5 про наверно.
дрессировка лучей это не тупо отражения в лужах и зеркалах, которые и так были со времен второй соньки, это реалистичное рассеивание и преломление света
"Честных" отражений-то почти не было, были разные ухищрения, как в том же Хитмане аж 2000-го года, почитай об этом. "Дрессировка" - это и отражения тоже. Аля, "честные". Но, жрёт это конечно всё аппаратно, как не в себя. Этим "технологиям" ещё развиваться и развиваться.
есть одна игра на второй соньке в NY, там авто и т.д. честно отражают, асфальт отсвечивает освещение тоже честно
Не знал. Что за игра? эНУай - в Нью-Йорке?)
True Crime 2
Теперь в игре одни зеркала
это слезы игроков, просящих новую игру
Выглядит неплохо