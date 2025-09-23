Создатели RP-сервера NoPixel для GTA 5 анонсировали сотрудничество с Rockstar Games

Команда NoPixel совместно с Rockstar Games анонсировала новую версию. NoPixel V скоро появится в Rockstar Launcher и на других ПК-платформах.

NoPixel — один из крупнейших ролевых серверов GTA 5. Работая на системе FiveM, пользователи могут присоединиться и начать новую жизнь, играя за обычных граждан, бизнесменов, членов банд, сотрудников правоохранительных органов и других персонажей. Только на мировом форуме, существующем с 2016 года, зарегистрировано более 544 000 участников, которые демонстрируют постоянную игровую активность.

23 сентября 2025 года NoPixel объявила, что её сотрудничество с Rockstar Games пойдёт ещё дальше: обе компании официально объединяются для выпуска NoPixel V — ролевой игры, доступной непосредственно из лаунчера Rockstar Games.

NoPixel назвала этот шаг «следующим этапом развития ролевой игры GTA V, созданной совместно с Rockstar Games». Команда уточнила, что NoPixel V также будет доступна на других платформах для ПК.