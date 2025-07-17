Спустя 12 лет Grand Theft Auto V наконец-то вышла в ОАЭ и Саудовской Аравии

Спустя 12 лет после релиза Grand Theft Auto 5 на консолях PlayStation 3 и Xbox 360 , игра официально поступила в продажу на территории Саудовской Аравии и ОАЭ. В июне игра получила неожиданный рейтинг 21+ от Главного управления по регулированию СМИ Саудовской Аравии и Совета по СМИ ОАЭ, а сегодня состоялся ее официальный релиз в этих двух странах.
Как отмечается в аналитической компании Niko Partners, факт отсутствия официального одобрения GTA 5 не означает, что игру нельзя купить. Геймеры могут импортировать игру из других стран (с некоторым риском, что она может быть изъята на таможне) или просто зарегистрировать аккаунт в цифровом магазине, расположенном в другой стране.
Но «зеленый свет» от властей избавляет от этих проблем и позволяет публично рекламировать игру как «эй, вы можете купить это», что, как можно полагать, вызовет хотя бы небольшой всплеск продаж.
По-настоящему важным моментом, тем не менее, является изменение отношения к GTA, о чем свидетельствует одобрение. Рейтинг 21+ ( он появился недавно, его даже нет на сайте Главного управления по регулированию СМИ) позволяет продавать GTA 5 в Саудовской Аравии без каких-либо изменений и открывает двери для других игр, которым иначе было бы сложно получить одобрение. Прежде в некоторых играх, таких как The Witcher 3, вносились изменения, чтобы соответствовать требованиям местных цензоров, а другие, как Final Fantasy 16, были и вовсе запрещены, так как издатели отказывались вносить требуемые изменения.
Если вы задаетесь вопросом, почему это происходит только сейчас, 12 лет спустя, то один из очевидных ответов - это попытка Rockstar Games как-то подготовить и консолидировать геймерскую аудиторию к выходу новой номерной части франшизы.
Ябы ввел для РФ 4класа медийного продукта, и я создам такой законопроект в своей книге, юридической утопии, 1класс игры и фильмы, сериалы, мультфильмы, музыка допущенные детям 6+, 2класс 12+, 3класс 16+, 4 класс 18+, а вот дальше все запрещенное жесткое порно, ужастики в стиле БДСМ, эксперент где студенты жили как собаки с сексуальным под текстом, убийства стариков и детей, отчленение рук и ног ради секс эксплуатации, я смотрел все эти фильмы жуть полноя, но я не знал очем фильм, и уже психологически подготовлен к перегрузкам служба требует, а вот остальным, кроме того запретить фильмы позорящие РФ и СССР, а так же братские народы Беларусь и Сербию, к примеру запретить рембо 2 и 3, 4 шлак, а вот первую в школах показывать как поступали США со своими солдатами кто вернулся из вьетнама, я в детстве обожал шварцнегера и любил фильмы лунгренда, так как это был этолон, сталоне не мог побить ваню драго нашего советского парня стройного подтянутого, не то что сейчас таможенная и ФСБ академии дохляки.
Слава СССР, да придет спаситель!!!
Ура! Новинка!