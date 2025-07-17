Спустя 12 лет Grand Theft Auto V наконец-то вышла в ОАЭ и Саудовской Аравии

Спустя 12 лет после релиза Grand Theft Auto 5 на консолях PlayStation 3 и Xbox 360 , игра официально поступила в продажу на территории Саудовской Аравии и ОАЭ. В июне игра получила неожиданный рейтинг 21+ от Главного управления по регулированию СМИ Саудовской Аравии и Совета по СМИ ОАЭ, а сегодня состоялся ее официальный релиз в этих двух странах.

Как отмечается в аналитической компании Niko Partners, факт отсутствия официального одобрения GTA 5 не означает, что игру нельзя купить. Геймеры могут импортировать игру из других стран (с некоторым риском, что она может быть изъята на таможне) или просто зарегистрировать аккаунт в цифровом магазине, расположенном в другой стране.

Но «зеленый свет» от властей избавляет от этих проблем и позволяет публично рекламировать игру как «эй, вы можете купить это», что, как можно полагать, вызовет хотя бы небольшой всплеск продаж.

По-настоящему важным моментом, тем не менее, является изменение отношения к GTA, о чем свидетельствует одобрение. Рейтинг 21+ ( он появился недавно, его даже нет на сайте Главного управления по регулированию СМИ) позволяет продавать GTA 5 в Саудовской Аравии без каких-либо изменений и открывает двери для других игр, которым иначе было бы сложно получить одобрение. Прежде в некоторых играх, таких как The Witcher 3, вносились изменения, чтобы соответствовать требованиям местных цензоров, а другие, как Final Fantasy 16, были и вовсе запрещены, так как издатели отказывались вносить требуемые изменения.

Если вы задаетесь вопросом, почему это происходит только сейчас, 12 лет спустя, то один из очевидных ответов - это попытка Rockstar Games как-то подготовить и консолидировать геймерскую аудиторию к выходу новой номерной части франшизы.