Спустя 13 лет GTA 5 наконец достроила знаменитый небоскрёб - но попасть внутрь смогут не все

Спустя 13 лет после выхода GTA 5 один из самых известных долгостроев Лос-Сантоса наконец получил завершённый вид. Rockstar достроила знаменитый небоскрёб Mile High Club, который годами оставался недостроенным и успел превратиться в одну из любимых шуток игроков.

Правда, увидеть обновлённый небоскрёб смогут далеко не все. Завершённое здание станет частью масштабного обновления NoPixel 5 — новой версии популярного ролевого сервера GTA 5, созданной в рамках официального сотрудничества NoPixel и Rockstar Games.

Помимо Mile High Club, разработчики изменили ещё несколько строительных площадок и районов Лос-Сантоса. Однако именно небоскрёб привлекает больше всего внимания, поскольку его недостроенное состояние практически не менялось на протяжении всей истории GTA 5.

Обновлённая карта будет эксклюзивной особенностью новых серверов NoPixel V. Предыдущие версии серверов продолжат работать, но не получат значительную часть нового контента.

NoPixel 5 стартует 8 сентября в закрытом формате — на первом этапе доступ получат только приглашённые стримеры. Позднее разработчики планируют расширять тестирование и допускать больше игроков.

Новая версия сервера также получит переработанную кастомизацию персонажей, новые районы, обновлённый Pixel Hotel и казино, изменения в Cypress Flats, улучшенную графику, более детализированное окружение и более реактивных NPC.