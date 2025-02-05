Стивен Огг признался, что считает Тревора из Grand Theft Auto V великолепным и крутым персонажем

У Стивена Огга состоялось интервью, в котором речь в частности зашла про Тревора - одного из главных героев в Grand Theft Auto 5. Огг отметил, что его якобы нелюбовь к Тревору - это не более чем стереотип и слухи:
Одно время все говорили: "Он ненавидит когда его называют Тревором". Вероятно однажды я кому-то сказал, что меня зовут не так: я не могу быть Тревором, ведь меня зовут Стивен. Немного странно, когда тебя называют именем персонажа. Я и понимаю и не понимаю данную ситуацию одновременно. Я попросту не могу быть персонажем видеоигры.
В какой-то момент я мог сказать: "О чём вы, блин, говорите". И тут же началось: "Он ненавидит Тревора и GTA, не называйте его так, иначе он психанёт". Это неправда. Тревор - великолепный и крутой персонаж. Мы всё ещё дружим с Шоном Фонтено и Недом Люком, к примеру на прошлых выходных мы были на Comic-Con. Так что такие комментарии меня не волнуют, так как люди не знают меня.
А недавно Стивен Огг и вовсе предложил собственный вариант камео для Тревора в Grand Theft Auto 6:
У чела шиза видима , что наверное канонично
Переобулся хитрец, видимо понял что всем плевать на Стивена . Кто не в курсе, Стивен Огг посылает всех в опу за просьбы что то сказать или сделать в амплуа Тревора, вечно говорит что это всего персонаж из "мультика" а он Стивен , актёр. Его даже порицали коллеги по цеху Майкл(Нед Люк) и Франклин (Шон Фонтено) , прямо говоря что он тупой кретин . А теперь вот оно как , после пару эпизодов из "Лучше Звоните Солу" и "Мир Дикого запада" ,"Ходячие мертвецы" он нафиг никому не нужен и "всё это слухи" .
Смотрел видосих один на ютубе совсем недавно, кому интересно вбейте в поиск "Я задонатил Тревору, но пожалел об этом"
Что изменилось, совсем недавно он на Тревора набрасывал го вно ?
Теперь мне кажется, что он играл не Тревора, а самого себя.
Тревор псих и неадекватный тип. Но смотреть на него в игре приятно, живой человек, нестандартный. Такие как раз и запоминаются, а не скучные, хорошие НПС. Ваас Монтенегро - яркий пример.
После недовольства фанатов, срачей решил таки переобутся)
Твевор - отморозок. Ну нах такого
Крутой отморозок ))
Вам в Life Is Strange. Валите на нах из GTA
Майкл и Тревор по факту лучшие персонажи в Пятерке.
Ну хз, на фоне абсолютно безликих второстепенных персонажей этой части не так уж сложно выделиться. Главная троица ничего так в целом была, но на мой взгляд, до того же Нико Белика не дотягивают даже в совокупе.
Прям признался?!) Пипец, вот это новость дня! Чувак кайфует с персонажа, которого играет) Он бы признался, что гордится этим, даже если бы его персонаж был в ГТА обычным прохожим нпс)
Если дегенерат для него "нормальный", то ясно всё с ним
Меня честно убивало то, что когда игра говорила "надо переключить на Тревора" после этого ты каждый раз видишь его обоссаного валяющегося в канаве
Ну не знаю...как по мне безумные безумнцы уже давно выглядят устало и не интересно. Почему он это сделал? Ну он безумен! Зачем он это сделал? Ну он безумен! Вы прописали персонажа? Да, он БЕЗУМЕН! Да многим нравится Ваас, но за всю игру его ну минут на 20, и даже он прописан лучше. А Тревора приходится наблюдать постоянно и это быстро надоедает, по крайней мере взрослому человеку, да я помню когда ГТА вышла, была куча всяких мемов от школьников с Тревором, которые до блевоты доводили. С ним есть пара забавных моментов, но не более. Это как когда есть побочный прикольный персонаж, но остается прикольным он лишь пока побочный, стоит выдвинуть его на передний план, получается ну такое себе.
Как по мне безумный персонаж это когда лень кого то нормально прописывать, он будет творить дичь, а мотивацию его действий объяснять разумеется не надо.
Крутой и великолепный потому что бухает, орёт и ведёт себя как отброс? Странно вообще что взрослый мужик, который добился чего-то в жизни так говорит про хоть и выдуманного, но больного чела.
что ты не несёшь?) есть же разница между личностью и персонажем.
Странно, что у тебя врожденная деменция и ты не понимаешь язык иронии. Ты же павиан. Не способен прочитать вот эту строчку и сделать вывод. > Так что такие комментарии меня не волнуют, так как люди не знают меня.
Он наглухо больной социопат,садист,выродок и извращенец, который спит в собственной или чужой блевотине и носит женское платье.Его бы по хорошему вырезать полностью из игры и не допускать этого актёра в принципе до компьютерных игр.
Типа персонаж круто написан. Бывают злодеи или дебилы, которые написаны круто.
Мизулина, перелогинься!
Тревор мой самый любимый персонаж в ГТА 5, а Майкл и Франклин средностатические. С Тревором всегда прикольно играть:D Особенно катсцены в ЖТА Анлин
Чего? Играл я в ваше ГТА5. Тревор это самый тупой персонаж, да и вообще вся троица как персонажи вышли довольно слабые, как по мне. Да и по сравнению с крутой четвертой частью, пятая вообще проходнячок.
Полностью согласен, тоже был разочарован тем, как после великолепной 4-й части с такой серьезной историей и драмой выпустили этот балаган.
в пятерке все персы уг ретурды и сюжет не канон а гвно
плохой наброс, особенно про канон, старайся лучше ты же троллингу жизнь посвятил
чтож плохого ? ну тот же CJ например гораздо каноничней нигера из угта 5 имени кторого я даж не помню лол не говоря об остальных двоих ретурдиках… даже близко сравнивать которых с Нико, Томми, Клодом нереально
Ну про Клода уже слишком конечно, но Нико, Томми с Сиджеем и Луис из "баллады" были гораздо более колоритными персонажами, за которыми интереснее было следить. GTA 5 вывозила только диалогами, которые стали прокачаннее нежели в 4 части, но сами герои какие-то ни о чем. И история началась непонятно с чего и непонятно чем закончилась.
Считаю Тревора третьим самым крутым героем видеоигр. 1) Человек Паук 2) Морган Фриман 3) Тревор (Grand Theft Auto V). Без комментариев пожалуйста, просто поставь лайк)
Морган Фриман да , хорош был в южном парке палка истины))
все кроме Тревора клоуны
Сколько минусов млять