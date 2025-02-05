Стивен Огг признался, что считает Тревора из Grand Theft Auto V великолепным и крутым персонажем

У Стивена Огга состоялось интервью, в котором речь в частности зашла про Тревора - одного из главных героев в Grand Theft Auto 5. Огг отметил, что его якобы нелюбовь к Тревору - это не более чем стереотип и слухи:

Одно время все говорили: "Он ненавидит когда его называют Тревором". Вероятно однажды я кому-то сказал, что меня зовут не так: я не могу быть Тревором, ведь меня зовут Стивен. Немного странно, когда тебя называют именем персонажа. Я и понимаю и не понимаю данную ситуацию одновременно. Я попросту не могу быть персонажем видеоигры.



В какой-то момент я мог сказать: "О чём вы, блин, говорите". И тут же началось: "Он ненавидит Тревора и GTA, не называйте его так, иначе он психанёт". Это неправда. Тревор - великолепный и крутой персонаж. Мы всё ещё дружим с Шоном Фонтено и Недом Люком, к примеру на прошлых выходных мы были на Comic-Con. Так что такие комментарии меня не волнуют, так как люди не знают меня.

А недавно Стивен Огг и вовсе предложил собственный вариант камео для Тревора в Grand Theft Auto 6: