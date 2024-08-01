Сценарист Rockstar рассказал, как ему звонили "последователи" религии из GTA

Сценарист Rockstar Games Лазло Джонс рассказал об очень странном звонке, который он получил от «фаната». Во время разработки Grand Theft Auto 5 с писателем связалась женщина, которая хотела узнать подробности религии Эпсилон.

Выдуманный культ появился в Grand Theft Auto: San Andreas. Диджей радиостанции Chatterbox FM, которого озвучивал Лазло Джонс, брал интервью у основателя этой «религии».

В игре секта пародировала саентологию. Ее глава Крис Формаж был обычным мошенником. Создатели GTA считали, что люди воспримут это как сатиру, но оказалось, что последователи придуманной религии существуют и в реальном мире.

Джонс решил, что его разыгрывают, но оказалось, что все серьезно. Тогда разработчик сразу рассказал все своему шефу Дэну Хаузеру.

«Я подумал, что нам на самом деле следует просто придумать фальшивую религию и очень, очень разбогатеть за счет людей, ищущих смысл жизни!» — пошутил Джонс.

Лазло Джонс покинул Rockstar в 2020 году. Теперь он работает в студии Absurd Ventures. Команда создает экшен с открытым миром A Better Paradise.