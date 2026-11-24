Компания Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games, развернула масштабную кампанию против неофициальных портов Grand Theft Auto V для мобильных устройств и компьютеров. Издатель направил GitHub четыре уведомления о нарушении авторских прав, потребовав удалить несколько проектов и сотни связанных с ними репозиториев.

Под ограничения попали четыре группы проектов: Muguet для iOS и macOS, мультиплатформенный инструмент glue5 для iOS, macOS, Android и Windows, Android-порт gta5mobile-android, а также три репозитория, связанные с PlayGTA5.

Наиболее масштабные претензии затронули Muguet и glue5. Take-Two потребовала заблокировать 263 копии первого проекта и 349 копий второго. Ещё несколько десятков репозиториев упоминались в жалобе на gta5mobile-android. Таким образом, требования издателя охватили более 600 копий проектов, хотя точное количество фактически заблокированных репозиториев GitHub не раскрывает.

История этих разработок началась в октябре, когда появился неофициальный браузерный порт GTA V, доступный через PlayGTA5. Вскоре сайт прекратил работу, однако версия игры на основе WebAssembly продолжила распространяться, а энтузиасты начали адаптировать её для мобильных устройств.

Примечательно, что три из четырёх жалоб не содержат прямого утверждения о размещении полных игровых файлов. Проекты Muguet, glue5 и gta5mobile-android предполагали, что пользователи самостоятельно предоставят необходимые данные игры. Однако Take-Two считает, что это не освобождает разработчиков от ответственности за содействие нарушению авторских прав.

В случае glue5 издатель отдельно указал на инструменты преобразования браузерной версии GTA V в приложения для различных платформ и возможность передачи примерно 20 ГБ игровых данных через сеть.

Наиболее серьёзные обвинения предъявлены разработчику PlayGTA5. По утверждению Take-Two, 9 октября в одном из выпусков проекта на GitHub распространялась полная копия GTA V объёмом 21,2 ГБ.

На момент проверки основные репозитории Muguet, glue5 и PlayGTA5 уже отображали уведомления о блокировке по DMCA. При этом проект 5 Port, предназначенный для запуска браузерной версии GTA V на устройствах Apple, избежал этой волны претензий.

Разработчики заблокированных проектов могут направить встречные уведомления DMCA и оспорить требования правообладателя. Если Take-Two не обратится в суд в установленный срок, GitHub может восстановить доступ к материалам.

Пока неизвестно, намерены ли авторы портов добиваться восстановления своих проектов. Однако действия Take-Two показывают, что издатель продолжает бороться с неофициальными версиями GTA V, даже если разработчики заявляют об отсутствии игровых файлов в распространяемых репозиториях.