Take-Two планирует развивать и, по возможности, монетизировать ролевые модификации GTA5 FiveM и RDR2 RedM

В августе 2023 года компания Rockstar сообщила важную новость. Rockstar сообщила, что объединилась с компанией Cfx.re, создавшей GTA 5 FiveM и RDR 2 RedM. А буквально вчера, во время конференции компании Take-Two, Штраус Зельник (Strauss Zelnick) рассказал о своих планах по монетизации FiveM и RedM.

Rockstar Games объявила о том, что CitizenFX, команда, создавшая ролевые сообщества FiveM и RedM для Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2, официально присоединилась к компании. Благодаря своему огромному энтузиазму и креативности CitizenFX сыграла ключевую роль в расширении возможностей пользовательского контента в ведущих играх Rockstar. Мы с нетерпением ждем, когда они продолжат создавать эти творческие сообщества и помогут им процветать в будущем.

Это, безусловно, подразумевает, что команда CitizenFX продолжит создание аналогичных RP-функций для GTA 6, и Зельник дал еще несколько красноречивых комментариев о возможностях монетизации такого рода контента во время сессии вопросов и ответов, состоявшейся позже.

Во-первых, это люди, которые действительно играют в ролевые серверы, а во-вторых, люди, которые наблюдают за тем, что они делают на Twitch. И те, и другие действительно интересны. Собственно играющие люди - это относительно скромная аудитория, исчисляемая сотнями тысяч, но те, кто смотрит, - это огромная аудитория. Мы заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы наша интеллектуальная собственность была защищена. Мы также очень заинтересованы в том, чтобы удовлетворить потребителя там, где он находится, а для некоторых потребителей моддинг является действительно важным занятием. И, наконец, если люди пользуются нашей интеллектуальной собственностью, мы хотели бы монетизировать ее, если это возможно. Мы считаем, что это дает нам возможность сделать все вышеперечисленное.

Если вы не знали, то FiveM и RedM - это одни из лучших модификаций для GTA V и Red Dead Redemption 2. Эти моды позволяют людям, играющим на ПК, собираться вместе и развлекаться по сети. Эти классные моды позволяют играть на пользовательских игровых серверах, которые люди создают просто для развлечения. И знаете что? Некоторые утверждают, что FiveM даже лучше, чем официальный сетевой режим в GTA 5.

По иронии судьбы, Rockstar Games еще в 2015 году заявила, что FiveM является несанкционированным многопользовательским модом для GTA5. Rockstar утверждала, что мод нарушает ее правила. Мало того, Rockstar пыталась запретить этот мод. Затем Take-Two послала частных детективов в попытке закрыть этот проект. И вот теперь, спустя почти десять лет, команда FiveM входит в состав Rockstar Games.