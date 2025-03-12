Take-Two подала в суд на платформу PlayerAuctions за нелегальные продажи в GTA Online

Компания Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games, подала судебный иск против PlayerAuctions — платформы, которая, по их утверждению, занимается продажей взломанных и «прокачанных» аккаунтов GTA Online, а также нелегальной внутриигровой валюты.
Согласно заявлению, поданному в Центральный окружной суд Калифорнии, PlayerAuctions получает многомиллионную прибыль за счёт незаконных транзакций, несмотря на многочисленные предупреждения от Take-Two. Из материалов дела следует, что площадка не только позволяет продавать нелегальный контент, но и предлагает покупателям «защиту после покупки» — то есть возврат денег, если приобретённый аккаунт заблокируют системы античита Rockstar.
Это уже не первый иск против PlayerAuctions. В феврале 2025 года Roblox Corporation также подала в суд на платформу по схожим причинам. PlayerAuctions занимается продажей цифровых товаров и услуг для множества игр, включая RuneScape, Fortnite, World of Warcraft и Call of Duty.
Если суд удовлетворит иск Take-Two, компании может быть присуждено до 150 000 долларов за каждое нарушение авторских прав. Однако точные объёмы продаж платформы пока не раскрыты. Если обвинения будут доказаны, это может стать одним из крупнейших судебных разбирательств в сфере цифровых товаров.
если б они могли, уже б давно засудили ТП, а так +реклама и огласка))
А как на счёт читаков которые просто начисляют тебе деньги?
никак, просто забанят и все)
зачем им разбираться.
У меня всё равно с рокстар лаунчером проблемы, походу играть в пиратку придется, на стиме почта привязана к которой коды никогда уже не смогут придти, а в epic games выдаёт постоянно ошибку о перекачки игры и бесконечном обновлении лаунчера рокстар.
вот способ который мне помог :
откройте меню «Пуск», введите «Службы» и найдите «Служба помощника по совместимости программ». Убедитесь, что «Тип запуска» установлен на «Автоматически», а «Состояние» — на «Выполняется». Если это не так, нажмите «Запустить» в левой части окна, а затем «Применить» внизу справа. Закройте окно службы и попробуйте перезапустить Rockstar Games Launcher
Ответ из steam сообщества. Тоже не получалось, помогло.
Щас накрутят им многомиллионные иски, столько, сколько читеры им накрутили😁 // Alexander Sbercotoff
Ну что? Допрыгались PlayerAuctions. Игра окончена
ох уж эта бедная инди студия рокстар
Take-Two КЛОУНЫ
Рокстар уже охотятся за ''прокачкой''))
Они уже почти стали Нинтендо, которое судится со всеми. Воистину, чем больше денег, тем больше жадность.
Очевидно что аки покупали читаки чобы "ололо тролить игроков", обычный человек в стиме купит.
Кому то не доплатили?))))