Take-Two подала в суд на платформу PlayerAuctions за нелегальные продажи в GTA Online

Компания Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games, подала судебный иск против PlayerAuctions — платформы, которая, по их утверждению, занимается продажей взломанных и «прокачанных» аккаунтов GTA Online, а также нелегальной внутриигровой валюты.

Согласно заявлению, поданному в Центральный окружной суд Калифорнии, PlayerAuctions получает многомиллионную прибыль за счёт незаконных транзакций, несмотря на многочисленные предупреждения от Take-Two. Из материалов дела следует, что площадка не только позволяет продавать нелегальный контент, но и предлагает покупателям «защиту после покупки» — то есть возврат денег, если приобретённый аккаунт заблокируют системы античита Rockstar.

Это уже не первый иск против PlayerAuctions. В феврале 2025 года Roblox Corporation также подала в суд на платформу по схожим причинам. PlayerAuctions занимается продажей цифровых товаров и услуг для множества игр, включая RuneScape, Fortnite, World of Warcraft и Call of Duty.

Если суд удовлетворит иск Take-Two, компании может быть присуждено до 150 000 долларов за каждое нарушение авторских прав. Однако точные объёмы продаж платформы пока не раскрыты. Если обвинения будут доказаны, это может стать одним из крупнейших судебных разбирательств в сфере цифровых товаров.