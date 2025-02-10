Take-Two похвасталась ростом GTA+, но снова не раскрыла точное число подписчиков

В Take-Two не устают нахваливать свою подписку GTA+, которая появилась ещё в 2022 году, и только для владельцев PS5 и Xbox Series S/X. Вот и в свежем финансовом отчёте компания снова радуется успехам сервиса — за квартал число подписчиков подросло на 10%. И это после того, как ценник подняли с шести до восьми долларов в месяц.

К тому же интересно проследить, как менялись комментарии руководства Take-Two с момента запуска GTA+ в 2022 году. Сначала осторожно говорили, что, мол, игроки подписываются «активнее ожидаемого». А через год уже во всю хвастались двукратным ростом аудитории. Правда, конкретных цифр так никто и не увидел.

Кстати, сейчас в этой подписке не только бонусы для GTA Online вроде эксклюзивных авто, но и доступ к классическим играм Rockstar — прошлым летом вот добавили Bully.

А дальше, похоже, GTA+ ждёт светлое будущее в GTA 6. Пока, правда, непонятно, как именно это будет работать — оставят ли мультиплеер пятой части или всех переведут на новую версию.