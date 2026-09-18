Take-Two вновь подтвердила, что продолжит поддерживать GTA Online после выхода GTA 6

Компания Take-Two Interactive вновь подтвердила, что Grand Theft Auto 6 — это игра для одного игрока, а также заявила, что поддержка GTA Online продолжится и после выхода новой части. Это уточнение было сделано в ходе недавнего собрания акционеров.

GTA 6 — это проект для одиночного прохождения, выход которого запланирован на ноябрь этого года. Мы продолжим поддерживать GTA Online как после релиза GTA VI, так и в дальнейшем.

Релиз Grand Theft Auto 6 на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S намечен на 19 ноября 2026 года. Дата выхода версии для ПК пока не была объявлена ​​Rockstar Games.

Также было подтверждено, что поддержка GTA Online сохранится и после выхода Grand Theft Auto 6. Компания Take-Two не уточнила, в каком именно виде будет осуществляться эта поддержка и когда может появиться преемник текущего онлайн-проекта.

Изначально GTA Online вышла одновременно с Grand Theft Auto V, но впоследствии стала важной самостоятельной составляющей франшизы. Позже Rockstar выпустила GTA Online как отдельный продукт, предоставив игрокам доступ к многопользовательскому режиму без необходимости приобретать сюжетную кампанию.