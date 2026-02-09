Take-Two закрыла alt:V - популярную платформу для пользовательских серверов в Grand Theft Auto 5

Платформа alt:V, позволявшая создавать пользовательские серверы для Grand Theft Auto 5, объявила о прекращении своей деятельности. Решение связано с обращением от компании Take-Two.

Разработчики получили требование о постепенном закрытии проекта. Уже с марта текущего года на платформе будет остановлено создание новых серверов, а полное закрытие запланировано на 6 июля. Создатели alt:V призвали владельцев существующих серверов перенести свои проекты на другие площадки до указанной даты.

Take-Two Interactive пояснила свою позицию, заявив, что единственным официально разрешенным проектом для создания пользовательских серверов в GTA 5 является платформа FiveM. В 2023 году создатели FiveM стали частью Rockstar Games, что обеспечило их проекту легитимный статус.