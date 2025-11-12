"Тысячи багов": бывший разработчик Rockstar рассказал, как сложно было добавить режим от первого лица в GTA 5

Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк поделился деталями работы над GTA 5 и рассказал, каким вызовом стало добавление режима от первого лица. Его комментарии позволяют понять, почему разработка GTA 6 была перенесена на 19 ноября 2026 года.

Йорк работал над GTA 5 и Red Dead Redemption 2, а сейчас ведёт канал на YouTube, где обсуждает игры и делится закулисными историями. В недавнем видео он отметил, что даже, казалось бы, незначительные изменения могут серьёзно усложнить процесс разработки. В качестве примера он привёл внедрение вид от первого лица в GTA 5 для версий PS4 и Xbox One.

«Добавление режима от первого лица (FPP) казалось мелочью, но на самом деле появилось тысячи багов», — признался Йорк. Проблема заключалась в том, что серия GTA изначально создавалась исключительно в виде от третьего лица. Просто поместить камеру на уровень головы персонажа было недостаточно. Режим FPP потребовал новых анимаций для каждого оружия и взаимодействий, детализированных текстур для интерьеров машин и обновления моделей, которые изначально не предназначались для близкого просмотра.

«Когда вы создаёте игру FPP, приходится как бы «обманывать» голову персонажа — движения головы должны выглядеть естественно на экране, иначе всё кажется неуклюжим», — объяснил бывший разработчик. Каждый аспект, от оружия до транспортных средств, пришлось адаптировать под новый вид, что заняло огромную часть ресурсов и времени студии.

Йорк считает, что схожие трудности могут возникать сейчас с GTA 6. Rockstar, вероятно, вводит новые системы на поздних этапах разработки, и компания под давлением фанатов старается довести их до совершенства. Именно это, по его мнению, могло стать одной из причин недавней задержки.

Опыт Майка Йорка показывает, что даже небольшие изменения могут обернуться гигантским вызовом для команды, а добавление режима FPP в GTA 5 стало ярким примером того, как трудоёмким может быть внедрение инноваций в крупные проекты Rockstar.