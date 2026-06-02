Устроивший сваттинг актёру GTA V Неду Люку получил 4 года тюрьмы - Минюст США подтвердил приговор

Человек, организовавший сваттинг в отношении актёра озвучки GTA V Ned Luke, получил четыре года лишения свободы. Об этом сообщил сам актёр, опубликовав уведомление для потерпевшего, направленное ему Министерством юстиции США после признания обвиняемым своей вины.

Инцидент произошёл во время стрима Люка по GTA Online на День благодарения в 2023 году. По словам актёра, злоумышленник направил ложное сообщение в экстренные службы, спровоцировав полицейское реагирование по месту его проживания. После завершения расследования обвиняемый признал вину, а суд назначил ему наказание в виде четырёх лет тюрьмы. Также после освобождения он будет находиться под надзором в течение трёх лет и обязан выплатить специальный судебный сбор.

В своём комментарии Нед Люк резко отреагировал на приговор, заявив, что осуждённый «ещё долго никого не сможет засваттить», а также намекнул на продолжающиеся расследования в отношении других причастных лиц.

Не роняй мыло в душе, придурок... В ближайшее время уже никого не засваттишь...

За теми, на кого он настучал, тоже придут.

Сваттинг представляет собой форму интернет-преследования, при которой злоумышленники отправляют ложные сообщения о тяжких преступлениях или угрозах, чтобы вызвать вооружённые подразделения полиции к дому жертвы. В последние годы власти США значительно ужесточили преследование подобных преступлений, поскольку такие вызовы не только создают угрозу жизни пострадавших, но и отвлекают экстренные службы от реальных происшествий.

Согласно данным Министерства юстиции США, только за последние годы федеральные суды рассмотрели несколько крупных дел, связанных со сваттингом, а организаторы подобных кампаний всё чаще получают реальные тюремные сроки.