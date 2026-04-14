Утечка данных раскрывает базу игроков GTA Online: PS4 превосходит ПК и Xbox Series

Утечка данных из системы безопасности Rockstar Games раскрыла подробные данные о количестве еженедельно активных игроков в GTA Online, и результаты показывают иерархию платформ, которая многих удивит: PS4, консоль предыдущего поколения, по-прежнему превосходит ПК и Xbox Series по количеству активных пользователей.

Информация была получена из утечки, осуществлённой группой ShinyHunters, и опубликована на форумах GTA. Данные показывают количество уникальных игроков, которые заходили в GTA Online за неделю, с разбивкой по платформам.

На вершине списка с большим отрывом лидирует PS5, регистрируя 3 474 021 еженедельно активных пользователей. Сразу за ней на втором месте PS4 с 1 889 729 пользователями — значительное число для консоли, выпущенной более десяти лет назад. Далее следует Xbox Series X на третьем месте с 1 129 023 игроками, а ПК — на последнем с 894 621 пользователем.

Еженедельное количество пользователей / Еженедельная выручка:

PS5: 3 474 021 пользователей / 4 486 346 долларов США

PS4: 1 889 729 пользователей / 973 308 долларов США

Xbox Series X: 1 129 023 пользователей / 1 867 947 долларов США

Xbox One: 1 026 695 пользователей / 918 373 долларов США

PC: 894 621 пользователей / 264 273 долларов США

Тот факт, что PS4 до сих пор еженедельно привлекает почти 1,9 миллиона игроков в онлайн-режиме, является прямым отражением огромной пользовательской базы, которую платформа Sony накопила за эти годы, а также доступной цены, которую сегодня предлагают консоли предыдущего поколения.

Доминирование Sony во всех сегментах пользователей также заслуживает внимания: если объединить PS5 и PS4, экосистема PlayStation насчитывает более 5,3 миллиона активных пользователей в неделю, по сравнению с чуть более 2,1 миллионами в экосистеме Xbox (Series X и One вместе взятые).