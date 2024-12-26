Утечка информации показала, что GTA Online изначально была больше ориентирована на ролевую составляющую

Недавняя утечка информации пролила свет на разработку GTA Online, которая началась более десяти лет назад. Судя по документам, игра изначально была гораздо более ориентирована на ролевую игру. Rockstar Games начала работу над концепцией GTA Online еще в 2001 году, во времена GTA 3, вдохновляясь популярными в то время MMO, такими как World of Warcraft и Final Fantasy XI.

Оригинальная идея включала в себя тесно взаимосвязанный мир, где игроки могли взаимодействовать, выполнять задания, настраивать персонажей и владеть уникальными игровыми предметами. Однако особое внимание уделялось ролевому аспекту: игрокам предлагалось выбирать фракции, каждая из которых предоставляла уникальные игровые роли и навыки. Например, можно было стать полицейским, следить за порядком, арестовывать нарушителей, получать бесплатное оружие и транспорт, но строго следовать правилам. Коррупция также была возможна, но требовала осторожности.

Для арестованных игроков был предусмотрен суд: NPC-судьи принимали решения, исходя из доказательств, и могли отправить обвиняемого в тюрьму. Другие фракции, такие как мафия или якудза, имели свои локации встреч и уникальные умения: взлом замков, оценка украденных вещей или маскировка. Это позволило бы игрокам взаимодействовать друг с другом не только как конкурентам, но и как партнерам. Например, украв ожерелье, вы могли обратиться к другому игроку за его оценкой, рискуя быть обманутым.

Одной из интересных идей была «доска стукачей», где можно было уведомить других игроков о предательстве или преступлении. Это могло бы привести к бойкоту или даже мести со стороны сообщества. Некоторые из этих концепций позже воплотились в фанатских модах, таких как FiveM RP или San Andreas Multiplayer.

С учетом успеха ролевых серверов Rockstar может развить эту идею в GTA 6. Компания приобрела команду FiveM, что открывает возможности для глубокой интеграции RP-элементов в следующей версии GTA Online. Поддержка ролевых серверов на консолях также может стать революционным шагом для индустрии.

GTA Online прошла долгий путь с момента своей концепции. Ее эволюция — это свидетельство амбиций Rockstar и готовности к экспериментам, которые меняют подход к многопользовательским играм.