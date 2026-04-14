Утечка Rockstar: игрок потратил более 1 миллиона долларов на Shark Cards в GTA Online за одну покупку

В сети продолжают появляться новые подробности после недавней утечки данных, связанной с Rockstar Games. Среди опубликованной информации оказались финансовые показатели GTA Online, включая статистику покупок внутриигровой валюты Shark Cards.

Согласно опубликованным данным, один из игроков совершил покупку на сумму более 1 миллиона долларов за один раз. Точная сумма транзакции составила 1 030 926 долларов, что стало крупнейшей зафиксированной покупкой Shark Cards.

Интересно, что подобные крупные траты встречаются не так редко, как можно было бы ожидать. В утечке также упоминаются другие огромные платежи: одна из транзакций в 2017 году составила 984 тысячи долларов, а ещё одна — 953 тысячи долларов. Кроме того, в списке фигурируют десятки операций на суммы свыше 500 тысяч долларов.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что большинство крупнейших покупок произошло в день Рождества, что может быть связано с праздничными распродажами или специальными предложениями внутри игры.

Также из утечки стало известно, что за десять лет Shark Cards принесли около 5 миллиардов долларов дохода. Это подтверждает, что внутриигровая экономика GTA Online остаётся одним из ключевых источников прибыли для Rockstar Games даже спустя годы после релиза Grand Theft Auto V.

При этом в сообществе до сих пор обсуждают, действительно ли речь идёт о единичных транзакциях, а не суммарных покупках за день. Однако анализ опубликованных данных показывает, что большинство записей, вероятно, отражают именно отдельные платежи.